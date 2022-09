El presidente Petro viajó al puerto de Buenaventura para lanzar un plan de paz

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó este martes a la ciudad portuaria de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca (oeste), para examinar en el terreno con las autoridades locales y la comunidad la situación de violencia y establecer medidas para proteger la vida de la población.

Petro había confirmado su intención de viajar a Buenaventura ante el pedido del líder social Leonardo Rentería que le había expresado en una carta la necesidad de su intervención para poner fin al sufrimiento de los habitantes de Buenaventura.

También la gobernadora Clara Luz Roldán le había solicitado al Gobierno nacional la reunión de un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público creada por las bandas de Los Chotas y Los Espartanos, de origen paramilitar.

Al llegar a Buenaventura, una ciudad de 400.000 habitantes, Petro se reunió en un hotel del puerto en un Puesto de Mando Unificado con las autoridades policiales y militares para informarse en detalle de la situación de inseguridad y analizar posibles soluciones.

En el transcurso de la reunión, el presidente afirmó que habría un marco de cierto optimismo ya que los dos grupos responsables de la violencia habían mandado cartas en las que expresaban su disposición a acogerse a la justicia.

El mandatario instó a las dos organizaciones a cesar su accionar en el marco de una "paz total", la iniciativa con la que pretende que todos los grupos armados depongan las armas a cambio de beneficios judiciales para extinguir definitivamente los conflictos.

"Los invito, desarmados obvio, a ver cómo es que es esto (...), cuál es la visión que podríamos consensuar alrededor de cómo progresar en Buenaventura", añadió.

Luego de la reunión el presidente dijo que son dos los motores causantes de la violencia que soporta Buenaventura: el lavado de activos, producto del narcotráfico, y la exclusión social.

El jefe de Estado señaló que "el motor de la violencia tiene que ver con que hay un mecanismo que utiliza el puerto para sacar cocaína y fundamentalmente, para volverlo dinero colombiano, a través de la importación en los contenedores de contrabando".

Explicó que el contrabando “ya no es como el de hace años, cuando se transportaba en bus, pasando las aduanas municipales y pagándoles a los guardias de las rentas departamentales o municipales que paraban el vehículo. Ahora viene en buques, en contenedores, con sello oficial, y pasan por el retén, y se meten en las tractomulas, y durante horas y horas transitan hacia Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, la Costa, a vender chucherías chinas, zapatos, camisas, etcétera. Ahí se vuelve la mercancía dinero ampliado en términos de pesos colombianos".

Y remarcó que el combate de este fenómeno es contra quienes manejan el negocio, a los que llamó gente con poder, que no vive en Buenaventura, no usan pistola, y no aparecen en las capturas.

El mandatario agregó que el segundo motor es la exclusión que ha soportado por décadas el puerto que lleva a los jóvenes de la ciudad a enrolarse en los grupos armados ilegales que actúan en la zona, al carecer de oportunidades: "Porque se asoma al puerto y ve el agua potable llegando a los barcos y no al barrio; porque no hay colegio; porque su posibilidad de universidad es remota, lejana completamente.

Porque en Buenaventura no encuentra una oportunidad para la vida, y si sale de Buenaventura, tampoco; porque es negro y entonces lo miran mal si se mete en tierras blancas; porque es pobre, joven y negro. Entonces se asoma a un mundo de exclusiones, de racismo de desigualdad social profunda".

La terminal portuaria de Buenaventura es la segunda del país, después de Cartagena y es una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. La población de la ciudad es en su mayoría negra (un 90%), pobre (41%) y desocupada (18%) y es la víctima de los enfrentamientos, las extorsiones, los secuestros y las torturas originadas por la actividad de las bandas rivales.