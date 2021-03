El primer tuit de la historia se vendió por US$ 2,9 millones

Twitter cumplió 15 años y su fundador, Jack Dorsey, lo celebró a lo grande. Luego de varios días de subasta, el CEO de la red social vendió el primer tuit publicado en la plataforma californiana por US$ 2,9 millones.

La publicación realizada el 21 de marzo de 2006, que dice “just setting up my twttr” ("aquí configurando mi twttr"), recibió 29 ofertas, pero fue adquirida finalmente por el director general de Bridge Oracle, Sina Estavi. El pago, que superó levemente los US$ 2,9 millones, fue realizado en realidad en ethers, la segunda criptomoneda más popular después del bitcoin.

La plataforma Valuables, donde se realizó la subasta, retuvo el 5% de la transacción como comisión.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

La millonaria transacción reafirma el auge por las piezas digitales coleccionables. El tuit fue vendido como un non-fungible token (NFT, por su sigla en inglés), es decir, como un objeto virtual al que se le asocia un certificado de autenticidad, lo que lo convierte en una pieza única e insustituible.

El mecanismo, creado en 2017, abarca cualquier objeto virtual con identidad y trazabilidad en teoría indiscutibles e inviolables, gracias a la tecnología llamada "Blockchain", utilizada para criptomonedas como el bitcoin.

Estavi, el flamante comprador, es director de una plataforma de Blockchain de Malasia y es uno de los inversores que se ha beneficiado de la explosión del bitcoin. Según El País de España, el empresario también ofreció US$ 1,1 millones por un tuit del Elon Musk, aunque el propio jefe de Tesla anunció posteriormente que no iba a vender finalmente su "objeto virtual".

Salvo que Dorsey o Twitter decidan lo contrario, el tuit que tiene más de 120 mil retuits y 161 mil likes hasta este martes seguirá estando disponible en la red social, a pesar de haber sido vendido a Estavi.

Sobre el destino del dinero, el CEO de Twitter anunció a principios de mes que los fondos serían donados a GiveDirectly’s Africa Response, una fundación que apoya económicamente a familias africanas afectadas por la pandemia del covid-19.