El que avisa no traiciona: "Vamos a priorizar mucho el resultado" dijo Ligüera

A seis días de tomar el mando del primer equipo de Nacional en reemplazo de Alejandro Cappuccio, Martín Ligüera fue presentado en conferencia de prensa en Los Céspedes junto a las tres de las cuatro caras nuevas que tendrá el plantel para el Torneo Clausura: Mario Risso, Diego Polenta y Matías Zunino. Solo faltó Juan Manuel Gutiérrez, quien solo tiene una dosis de la vacuna contra el covid-19.

"Fueron cuatro meses y poco, la realidad fue que cuando me despedí de ese primer pasaje con los dos últimos partidos del torneo más las dos finales contra Rentistas, el presidente (José Decurnex) me había dado la palabra de que la próxima posibilidad que hubiera me iba a tocar; él cumplió, yo acepté y ahora estamos acá de vuelta con este desafío, más largo, pero que no deja de ser importante para lograr el tricampeonato que todos queremos", dijo en su presentación.

Leonardo Carreño

Con Diego Polenta gana un líder

Ligüera, que se desempeñó como entrenador de la Tercera desde que Alexander Medina fue promovido como entrenador del primer equipo en 2018, tomó el mando del plantel principal tricolor a falta de dos fechas para el Clausura 2020, que se jugó este año debido a la pandemia de coronavirus. En ese entonces sustituyó a Jorge Giordano y tras cerrar el Clausura venció a Rentistas en las finales para consagrar a Nacional campeón uruguayo por segundo año consecutivo.

"Me encontré con un plantel con mucha gente conocida, es muy importante por la información. Con Mario (Risso) fuimos por un jugador que conoce el medio, fue campeón con Defensor Sporting y con Plaza Colonia, está muy vigente. Matías (Zunino) y Diego (Polenta), jugué con ellos, sé el sentimiento de pertenencia que tienen, el pasado muy bueno en el club y con ellos vamos a potenciar el plantel", dijo.

Leonardo Carreño

Con Matías Zunino, gana un jugador clásico

Cuando le preguntaron a qué va a jugar su Nacional, Ligüera fue contundente. En una sola respuesta mencionó cuatro veces la palabra resultado: "Es difícil confirmar una forma de jugar; vamos primero a mentalizarnos en lo que tenemos por delante. Siempre me gustan los equipos intensos, en tratar de tener siempre el protagonismo, pero no me gusta prometer mucho. En Nacional salir segundo no sirve, el resultado es muy importante, así me lo enseñaron de chiquito y vamos a ir en busca de eso. Tenemos poco margen, porque solo tenemos 15 partidos y el resultado es muy importante, no es como si fuera a principio de año con un Apertura, Intermedio y Clausura por delante, acá son 15 partidos para poder llegar a una final con Plaza y vamos a priorizar mucho el resultado. Cuanto mejor jugués más posibilidades hay de ganar, pero vamos a apuntar mucho al resultado y a tener un equipo muy intenso".

Leonardo Carreño

Con Mario Risso suma altura y solidez defensiva

Resultado 4. Intensidad 2. Para Ligüera son claras las prioridades de ganar por encima de las formas y es lógico: no tiene tiempo de pruebas, ni del ensayo-error para encontrar el mejor funcionamiento del equipo. Necesita ganar para quedarse con el Clausura. Necesita que el funcionamiento sea fruto de la confianza que dan los triunfos y los resultados.

También fue claro cuándo le preguntaron qué pretende de los defensores nuevos que llegaron: "El defensa primero defiende, cada uno en su rol, si después puede salir jugando, mejor".