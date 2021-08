Comenzó el ciclo Ligüera y fueron presentados Polenta, Zunino y Risso

El plantel de Nacional retomó los entrenamientos este lunes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde comenzó el nuevo ciclo del entrenador Martín Ligüera, ahora sí con los futbolistas que volvieron de sus vacaciones tras la finalización del Apertura.

Leonardo Carreño

Ligüera en su primera práctica con las caras nuevas

El entrenador dirigió su primera práctica de cara al Torneo Clausura este lunes por la tarde.

Además, fue la presentación de los nuevos fichajes del club: Diego Polenta y Matías Zunino, quienes regresaron a los albos, y Mario Risso, quien tuvo su primer día como jugador de Nacional y en Los Céspedes.

Leonardo Carreño

Risso, Zunino, Ligüera y Polenta en la presentación

"Estoy muy contento de estar acá, quedé muy asombrado al ver las instalaciones; el objetivo es venir a jugar, sino me hubiera quedado en Colonia, quiero ayudar al objetivo de ganar el campeonato, estoy muy agradecido de esta oportunidad. Hoy es el primer día y los objetivos acá son claros: salir campeón. Para eso hay que trabajar. Plaza es un equipo humilde y trabajador, es muy duro. Pero acá hay un plantel completo, con muy buenos jugadores y hay que trabajar y responder bien en los partidos", dijo Risso por la tarde en la conferencia de prensa de presentación a la que compareció con Ligüera, Polenta y Zunino.

Leonardo Carreño

Polenta y Ligüera, reencuentro en roles diferentes

Polenta ya había firmado su contrato el pasado viernes. "Estoy feliz, en mi casa, cuando me fui siempre estuve por venir, por diferentes circunstancias no se pudo dar, le doy gracias a Martín por confiar en mi trabajo, estoy feliz", dijo quien fuera capitán y símbolo de los tricolores entre 2014 y 2018.

"Estoy bien, obviamente que me falta un poco en el tema futbolístico, hace tiempo que no juego, estoy con la cabeza tranquila y eso es importante, la decisión siempre va a ser de Martín, tenemos un tiempo muy corto, voy a dar el máximo para poder estar en el arranque", dijo.

Leonardo Carreño

Martín Ligüera

"Me sorprendió cómo creció Los Céspedes, es nuestra casa, es súper importante tener un gimnasio y canchas de primer nivel, es muy importante, después no hay excusas.

Zunino y Risso pusieron la firma de sus contratos este lunes en el complejo tricolor.

"Se hizo un esfuerzo muy grande tanto de Nelson (Ferro, su representante) como mío en cuanto a lo económico para poder venir. Desde que me llamó para comentarme la posibilidad, me ilusioné, uno siempre quiere estar en Nacional, jugar en Nacional y no dudé en decir que sí", expresó Zunino a Nacional TV, donde dijo que llega al club con ritmo de competencia ya que estaba jugando en Ecuador.

Leonardo Carreño

Zunino y Ligüera en conferencia

Zunino explicó que el puesto que le queda más cómodo es el de volante interior: "Siempre dije que me siento más cómodo en ese puesto, pero siempre traté de dar lo mejor en cualquier posición, en la posición que me ponga Martín voy a intentar dar lo mejor para que el equipo gane y a fin de año poder levantar la copa".

Quien aún no se sumó al plantel es Juan Manuel Gutiérrez, el delantero juvenil que retornó al fútbol uruguayo desde Almería de España y que está realizando cuarentena. Además, el encargado de prensa Martín Sarthou explicó que el ex Danubio tiene por ahora una sola dosis de la vacuna contra el covid-19.

En lo que respecta a bajas, este lunes se confirmaron las salidas de Emiliano Martínez a Red Bull Bragantino de Brasil, Gabriel Neves a préstamo a São Paulo y la rescisión de contrato de Guzmán Corujo tras las diferencias surgidas al firmar un precontrato con una nueva franquicia de la MLS de Estados Unidos.

Además, Nacional cedió a préstamo a Guillermo Centurión (Villa Española), Gonzalo Vega (Fénix) y Pablo García (River Plate). El que también saldrá a préstamo es Guillermo May quien aún no tiene definido su nuevo destino. Tiene contrato con Nacional hasta el 31 de diciembre de 2022 y este lunes entrenó a la par del resto del plantel en Los Céspedes.

Leonardo Carreño

Guillermo May entrenó a la par del plantel

En la practica de este lunes, Leandro Fernández, Ángelo Gabrielli y Facundo Píriz trabajaron de forma diferenciada luego de que finalizaran lesionados el Torneo Apertura.

El Clausura tiene fijado como fecha de inicio el 11 y 12 de setiembre. Tras finalizar segundo en el Apertura, los albos deben buscar el segundo torneo de la temporada para llegar a las finales y buscar el tricampeoanto, su objetivo.