Pase, préstamo y rescisión: Nacional definió las salidas de Martínez, Neves y Corujo

El Club Nacional de Football confirmó este lunes a primera hora la transferencia del volante Emiliano Martínez a Red Bull Bragantino, el equipo brasileño que está en las semifinales de la Copa Sudamericana, el préstamo de Gabriel Neves a Sao Paulo y la rescisión de contrato de Guzmán Corujo.

“Tras un importante acuerdo, Emi Martínez seguirá su carrera en Red Bull Bragantino de Brasil. Éxitos y los mejores deseos para Emi Martínez”, indicaron los tricolores en sus redes sociales para anunciar la salida del mediocampista de 22 años.

Nacional informó que el fichaje del equipo del noroeste del estado de San Pablo es por 5 años, "dejando una cifra muy importante para Nacional quien, además, conserva un alto porcentaje de su ficha".

Los brasileños compraron el 70% de la ficha del jugador por un monto cercano a US$ 4 millones. Los albos retienen la otra parte del pase para una futura transferencia.

"Hoy después de 9 años me toca despedirme de mi casa, del club que me dio todo. No se imaginan lo difícil que es para mí", señaló el volante en un mensaje de despedida en sus redes. "Todo este camino fue un sueño cumplido para mí y para mi familia, por eso quiero agradecer a todos los que fueron parte de éste, la gente de formativas, funcionarios del club, a mis compañeros que me llevo la amistad de muchos y a toda la gente de Nacional por el apoyo y el cariño que me dieron siempre".

"Ojalá algún día vuelva a ponerme la camiseta más linda. Muchas gracias Nacional por todo, vas a estar siempre en mi corazón. 'Volveré siempre a verte, por amor y porque así lo siento'", agregó el futbolista que es actual bicampeón uruguayo y que ganó la Libertadores sub 20 de 2018.

Neves a Sao Paulo y rescición de Corujo

También este lunes Nacional autorizó a Gabriel Neves para que vaya a Sao Paulo de Brasil. Los albos extendieron el contrato del volante para que pase a préstamo al equipo paulista.

"Gabriel Neves viaja a a Brasil con autorización del club mientras se negocia su salida", informaron los albos.

De esta forma, el volante de 24 años tendrá su primera experiencia internacional en el equipo que dirige el argentino Hernán Crespo. Sao Paulo había estado muy cerca de fichar al mediocampista a principios de año, pero no hubo acuerdo.

Ahora el tricolor paulista volvió a la carga por el jugador y se concretó la cesión. Neves viajó este lunes a Brasil para cerrar su préstamo.

Nacional también confirmó que el zaguero Guzmán Corujo rescindió su contrato, luego de la polémica que se generó el pasado viernes cuando se conoció que el zaguero tenía firmado un precontrato con un nuevo equipo de la MLS de Estados Unidos, amparado en la normativa FIFA que permite a los futbolistas negociar con otros clubes en los últimos seis meses de contrato, como era el caso de defensor.

"Guzmán Corujo, quien fuera segundo capitán, bicampeón uruguayo y con más de 100 partidos oficiales con el Club Nacional de Football, rescindió su contrato vigente tras firmar un precontrato con una franquicia de Carolina del Norte de la MLS de EEUU", informó el club tricolor.

Con estas salidas, Nacional sufre tres bajas más, las que se suman a la de Renzo Orihuela a Montevideo City Torque y los préstamos de Gonzalo Vega a Fénix, el de Pablo García a River Plate y el del arquero Guillermo Centurión a Villa Española.

En lo que respecta a altas, los albos contrataron a Diego Polenta y Matías Zunino, quienes regresan al club, al también zaguero Mario Risso, que llega de Plaza Colonia, y al delantero juvenil Juan Manuel Gutiérrez.

Este lunes por la tarde en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, con caras nuevas y bajas, el plantel retomará los entrenamientos bajo las órdenes de Martín Ligüera, el técnico que volverá a estar al frente del equipo de cara al Torneo Clausura.