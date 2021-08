El primer día de Ligüera y su evaluación de Nacional: “Las posibilidades están intactas”

El segundo ciclo de Martín Ligüera al frente del primer equipo de Nacional comenzó este martes de mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde a la hora 8.30 pasó a encabezar formalmente el cuerpo técnico del plantel principal.

Luego de dirigir su último partido en Tercera este lunes ante Wanderers en el Parque Viera, el flamante entrenador inició su nuevo período al frente del primer equipo de los albos.

Ligüera y sus asistentes llegaron este martes por la mañana para asumir su nuevo cargo.

“Llevamos muchos años en el club y vamos a dejarlo todo por alcanzar ese objetivo con el que todos soñamos”, dijo el DT tricolor a las redes de Nacional para el Clausura y para buscar el tricampeonato, del que formó parte al lograr el bicampeonato en las pasadas finales del Uruguayo, cuando asumió de forma interina y logró el título.

Ahora el floridense llega como técnico definitivo, no interino, para desarrollar su propuesta hasta fin de año.

El análisis de la tabla

El técnico analizó la situación en la que se encuentra su equipo. “Lo primero que hay que mirar son los puntos y hoy estamos a una diferencia de 7 puntos en la Tabla Anual de Plaza Colonia que si bien no es poca es alcanzable y con la posibilidad de ganar el Clausura y jugar finales”, dijo en declaraciones a la web del club.

“Entonces, creo que las posibilidades están intactas pese a comenzar con una desventaja en la Anual que, por las 15 fechas, tenemos confianza que se puede revertir”, agregó.

Este martes en Los Céspedes, Ligüera estuvo secundado por su asistente técnico y hermano, Diego Ligüera, y por su preparador físico, Ignacio Barboza.

A ellos se les suman Álvaro Recoba, asistente técnico estable del club, y los profesionales Juan Alzamendi, Juio Moreno, Leonardo Romay y Pablo Balbi.

Por el momento en el complejo tricolor no hay jugadores, debido a que están de licencia hasta el lunes 30 cuando volverán a entrenar.

Pese a eso, el cuerpo técnico de Ligüera ya comenzó a diagramar los entrenamientos y a definir el nuevo plantel.

“En Nacional siempre es duro”, dijo sobre lo que vendrá para este segundo semestre. “Es muy difícil que estando en Nacional vos tengas un año sin turbulencias. Hay que estar preparado para esas turbulencias, está claro que no hay margen, tenemos el objetivo de salir campeones y hay que conseguirlo porque en Nacional si no salís campeón, no alcanza”.

“El cuerpo técnico lo tiene claro y los jugadores sé que también, porque los jugadores que están o vienen de formativas o hace ya varios años que están acá y en ese sentido tenemos terreno ganado”, agregó.

Ligüera también repasó sus conceptos sobre su forma de juego. “Lo primero es el resultado. Obviamente que después va a haber cosas puntuales. Me gustan los equipos intensos, agresivos, pero después vamos a depender mucho del momento de jugador en la cancha”.

“Tenemos que darle la oportunidad y la seguridad de que llegue de la mejor forma y elegir el mejor equipo y el mejor jugador en cada momento. No nos podemos desenfocar que son 15 partidos y los resultados van a ser clave”, comentó.

La llamada de Decurnex

El entrenador señaló cómo fue su regreso a Tercera luego de haber sido campeón uruguayo en Primera en su interinato en las pasadas finales. “Después de haber tenido ese primer interinato que por suerte se terminó muy bien la posibilidad (de volver a Primera) siempre estaba”, dijo a la web de Nacional.

“Yo creía que tenía que seguir un poco más en Tercera, en la charla que habíamos tenido con José (el presidente, Decurnex) una vez que habíamos terminado ese interinato, él me había planteado que la próxima vez que me tocara iba a ser mi oportunidad”, repasó. “Cumplió y por eso se dio este regreso, si se puede llamar así, a Primera división con un desafío ya de un campeonato entero de por medio y con la ilusión de poder lograr ese tricampeonato que sería muy importante para el club, para los hinchas y para muchos jugadores que vienen de lograr un bicampeonato”.

Los aplausos de los juveniles

Ligüera valoró el gesto que tuvieron los juveniles de Tercera este lunes tras el partido ante Wanderers, el último que dirigió en esa categoría luego de cuatro años.

“Yo no soy de hablar de hablar mucho. Me gustan más los gestos que las palabras y creo que son mucho más importantes. Hoy fuimos a despedirnos formalmente de los jugadores de Tercera y se los dije, gestos como el de ayer después del partido, que nos regalaron un aplauso cerrado muy emotivo, para nosotros es todo”, comentó.

“No precisamos una sola palabra más para entender lo que estaban diciendo porque fue espontáneo y muy sincero y con eso nos quedamos en este cuerpo técnico, es algo que nunca vamos a olvidar. Así como eso, los cuatro años que estuvimos en Tercera, el agradecimiento a todos los jugadores que trabajaron con nosotros. Gracias a ellos hoy tenemos esta posibilidad”, señaló. “La mejor propaganda del entrenador son los jugadores. Nosotros tratamos de no fallarles, y ellos después juzgarán como nos comportamos con ellos tanto en lo futbolístico como en lo personal”.