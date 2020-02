El reclamo por una pintura que llegó como regalo desde México y está archivada en el Palacio Legislativo

El poeta mexicano Amado Nervo tiene un vínculo particular con Uruguay. No solo porque Montevideo, donde se desempeñaba como embajador, fue el lugar de su muerte, en 1919; sino también porque fue un colega local, Juan Zorrilla de San Martín, el que lo proclamó como "poeta de América", un título que luego de la muerte del mexicano heredaría Juana de Ibarbourou.

Un siglo después de su muerte, llegaron desde México dos regalos oficiales conmemorativos: un busto, enviado por el actual presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, y un óleo que retrata al poeta, del pintor Jorge Partida Brizo, regalado por el gobierno del estado de Nayarit, tierra natal de Nervo. Ambos regalos tuvieron como destinatario al Palacio Legislativo, pero solo la escultura está en exhibición. La pintura está guardada en un depósito desde entonces.

El escritor e investigador Javier Volonté está trabajando en un libro sobre el período de Nervo en Uruguay, llamado La esperanza fatigada. Durante el proceso de investigación llegó a la pintura, a la que destaca como "de gran tamaño y de gran calidad, porque siempre que el gobierno mexicano hizo regalos a Uruguay sobre Nervo fueron de alto nivel, como una escultura que se encuentra en el Parque Rodó, hecha por Luis Monasterio, uno de los grandes escultores mexicanos, que vino especialmente a hacer esa obra".

Volonté considera "un gesto poco simpático y descortés con un gobierno con el que tenemos una larga relación" que no se haya colocado la pintura en el Palacio Legislativo, o que se le haya designado algún destino, ya que advierte, se está deteriorando al estar almacenada sin ningún cuidado particular. Indicó que planteó el tema en la anterior legislatura e incluso a algunos funcionarios, y que se le respondió que como ya estaba el busto no se iba a colocar también la pintura.

Ahora el escritor le trasladó su planteo al nuevo presidente de la cámara baja, Martín Lema, para que se le de un destino al óleo si no se utilizará en edificio parlamentario, según informó La Red 21 a fines de enero. "Planteo dos alternativas, que se lleve a la Biblioteca Municipal de Montevideo, que lleva por nombre Amado Nervo, o que se entregue a la Junta Departamental, ya que es un regalo de un gobierno estadual mexicano, entonces sería su equivalente".

Más allá de los planteos a la legislatura pasada y a la actual, Volonté critica que la responsabilidad es también de los funcionarios permanentes del Palacio. Aún no ha tenido respuesta de parte de Lema, aunque desde el Parlamento se le respondió en una de sus llamadas que no tenían claro de quién era la responsabilidad de la pintura y su destino. "Si no podían usarla o no sabían que hacer con ella, quizás lo mejor era no haberla recibido", consideró el escritor.

Agregó que este año se conmemoran los 150 años del natalicio de Nervo, y que por esa razón considera el momento oportuno para que su cuadro esté a la vista.