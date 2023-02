El reloj del Juicio Final y las amenazas biológicas que pesan sobre la humanidad

La semana pasada el boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos movió la aguja del icónico reloj del Juicio Final hacia una posición a 90 segundo de medianoche que implica la aparición de un evento de proporciones catastróficas para la humanidad.

La aguja fue movida en gran parte -pero no exclusivamente- debido a los crecientes peligros, tanto directos como indirectos, de la guerra en Ucrania.

El impacto de esta guerra en el orden mundial tiene implicaciones mucho más allá del ámbito nuclear y del campo de batalla en general. La guerra frustra la cooperación internacional exactamente cuando más se la necesita: para abordar las amenazas apremiantes del siglo XXI, como el cambio climático, la información errónea y la desinformación, y un problema que es bien conocido por todos, la proliferación de amenazas biológicas.

Eventos devastadores como la pandemia de COVID-19 ya no pueden considerarse sucesos raros de una vez por siglo. La cantidad y diversidad de brotes de enfermedades infecciosas ha aumentado desde 1980, con más de la mitad causados por enfermedades zoonóticas (es decir, enfermedades que se originan en animales y se transmiten a humanos).

Las zoonosis ponen a la población humana en peligro de pandemia, un peligro que aumenta a medida que el cambio climático altera las migraciones y los comportamientos de los animales y los humanos continúan empujando su entorno de construcciones hacia espacios más remotos.Existe una diversidad inmensa y no caracterizada dentro de las 26 familias de virus y los muchos phylum de bacterias y otros microbios que se sabe que infectan a los humanos. La capacidad humana para predecir cuál de estos virus y microbios es más probable que cause enfermedades humanas es lamentablemente inadecuada.

Los investigadores pueden diseñar seres vivos para que adquieran nuevos rasgos con mayor facilidad y confiabilidad, especialmente virus que se pueden sintetizar desde cero en el laboratorio. Tales capacidades conducen inevitablemente a preocupaciones de doble uso. Pero a medida que las ciencias de la vida y las tecnologías asociadas avanzan cada vez más rápido, superan los regímenes de supervisión, las estrategias de evaluación y mitigación de riesgos y el establecimiento de normas para la actividad científica.

Estas no son preocupaciones menores. Los accidentes de laboratorio ocurren con frecuencia. Los programas de bioseguridad y bioprotección de laboratorio se ven desafiados por el error humano, la confusión acerca de los requisitos de seguridad del laboratorio, la comprensión limitada de las características de nuevas enfermedades, la escasa apreciación de los riesgos asociados con algunas investigaciones y la falta de conocimiento de los gobiernos sobre los tipos de investigación que se realizan en los laboratorios en sus territorios geográficos.

Los líderes de todo el mundo deben enfrentar la posibilidad de la existencia de riesgos biológicos catastróficos globales. Los desastres repentinos, extraordinarios y generalizados pueden poner a prueba o superar la capacidad colectiva de control de los gobiernos nacionales e internacionales y del sector privado. La cooperación en bioseguridad es ahora más necesaria que nunca.

Hay varios esfuerzos importantes para avanzar en la regulación y cooperación global en la investigación de las ciencias de la vida. En septiembre, la Organización Mundial de la Salud publicó un "Marco de orientación global para el uso responsable de las ciencias de la vida: mitigar los riesgos biológicos y regular la investigación de doble uso". De manera similar, en octubre, la Casa Blanca publicó una "Estrategia Nacional de Biodefensa y Plan de Implementación" actualizado, que adopta un enfoque que podría servir como modelo para otros.

Más allá de los esfuerzos parciales de organismo supranacionales y más allá de los esfuerzos parciales de organismo supranacionales y de algunos gobiernos, si se quieren reducir en buena medida los riesgos biológicos, todos los países y sus gobiernos deberían hacer de la seguridad biológica una prioridad máxima y ajustarse como mínimo a las siguientes pautas: hacer mayores inversiones en salud pública. Desarrollar, probar y optimizar los regímenes de supervisión para la investigación riesgosa, eliminar los agentes biológicos destinados a usos militares y desmantelar los programas que los producen, identificar brotes antes de que se conviertan en epidemias y pandemias, compartir datos, análisis e inteligencia sobre eventos biológicos e identificar y abordar eventos biológicos rápidamente.

Si los países de todo el mundo cooperan en estrategias globales de salud y bioseguridad y realizan inversiones en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo en el sector de la bioseguridad, se pueden minimizar las enfermedades debilitantes, las muertes generalizadas y los desastres inducidos por enfermedades.

La implementación de estas soluciones será difícil no solo por la complejidad técnica del problema, sino también por las realidades diplomáticas y políticas en la actualidad. La bioseguridad es un desafío mundial que requiere coordinación y supervisión a nivel mundial. La invasión rusa de Ucrania contribuyó al debilitamiento del orden internacional. También expuso cuán débil ya se había vuelto ese orden.

Se necesitan enfoques innovadores para establecer mecanismos cooperativos efectivos que permitan abordar los complejos problemas de bioseguridad de hoy. Con el Reloj del Juicio Final ahora configurado en 90 segundos para la medianoche, no hay un momento que perder.

