El rol que iba a jugar Cipriani si nadie compraba el edificio de Casa de Galicia

El Ministerio de Salud Pública no iba a permitir que el edificio que, hasta el 1 de abril ocupó Casa de Galicia en la Avenida Millán, quedara vacío. Desde el punto de vista sanitario, resulta una puerta de emergencia "vital" para el sistema. Para eso la cartera tenía un plan alternativo, en caso que ninguna institución se presentara al remate de ese inmueble el pasado 8 de junio.

Si eso sucedía, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) iba a quedarse con el sanatorio ofertando los US$ 12,75 millones que se fijaron como precio base. A esa intención respondía la presencia ese día en la subasta del presidente del ente estatal, Leonardo Cipriani. Pero cuando llegó al remate ya había dos oferentes registrados para pujar, por lo que no fue necesario que levantara la mano.

Así lo explicó este miércoles en el Parlamento el ministro interino José Luis Satdjian, convocado por el Frente Amplio para informar del caso. El ministro interino aprovechó la sesión para "aclarar" la situación funcional del presidente de ASSE y su relación con el Círculo Católico, luego que la compra del inmueble por parte de esa institución generara una serie de comentarios políticos sobre un eventual favoritismo hacia ese prestador privado.

Satdjian presentó ante la comisión una nota de la presidenta del Círculo Católico, María Cecilia López Collazo, en la que se indica que Cipriani presento renuncia como director técnico de esa institución el 16 de marzo de 2020 para pasar asumir la titularidad del ente estatal.

La carta aludía a un spot, realizado en enero de ese año y que se divulgó de forma "tendenciosa y falaz" en estos días, en el que Cipriani aparece presentado como "socio y director técnico" del prestador privado. López Collazo aclaró que el término "socio" corresponde a que el presidente de ASSE se atiende allí junto a su familia. "Como decimos habitualmente, todos los socios somos los dueños", aclaró.

Según Satdjian, ASSE, de todas formas, planea continuar con el Círculo Católico los convenios de complementación en puertas de emergencia que mantenía con Casa de Galicia, y que están vigentes desde 2018.

El ministro interino se preocupó por remarcar la transparencia del proceso. Para eso presentó el pliego de condiciones para el remate , el 8 de este mes, indicaba que el mejor postor debía consignar el 15% de su oferta como seña ese mismo día. El saldo deberá abonarse como máximo a los 60 días, al momento de la escritura del bien adquirido.

Todos los oferentes, aclaró, podían acceder al Fondo de Garantía IAMC, tal como terminó pidiendo el Círculo Católico. Se trata de un fondo administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas destinado a reestructurar los pasivos de las instituciones médicas, contra la cesión de cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). "Para todos los prestadores se otorgaron las mismas herramientas", apuntó.

Fue un remate, señaló, en el que ya se vislumbraba que los interesados estarían entre las instituciones que incorporaron socios de Casa de Galicia, que además fue público y en donde hubo competencia. Con una oferta de US$ 15,3 millones, el Círculo Católico superó a la que Cudam y Universal presentaron en forma asociada.

Descontada la seña restan por pagar US$ 13.005.000, que serán abonados por la institución gracias al financiamiento de ese fondo a un plazo de 14 años en unidades indexadas y con un interés anual de 4,5%.

El MSP fue autorizado a gravar además con derecho real de hipoteca una serie de inmuebles a favor del Banco República, que es el que otorga los fondos. Se trata, explicó Satdjian, de una línea de crédito que ya estaba prevista hace dos años que "nada tiene que ver con este proceso", descartando nuevamente cualquier tipo de suspicacia.

Un informe de la Junta Nacional de Salud (Junasa) señaló el respecto el "constante crecimiento" del padrón de afiliados del Círculo Católico, sus resultados operativos y la evolución positiva de su rentabilidad, con un patrimonio de $ 1.423 millones a setiembre de 2021 y con un pasivo de $ 13.559 por afiliado, por debajo del promedio de las instituciones de salud de Montevideo.

Según las cifras del Ministerio de Salud Pública, el Círculo Católico mantiene disponibles el 73% de sus cuotas Fonasa, por que tiene "amplia capacidad" para llevar adelante este proceso de fideicomiso.

"No se diligenció, no se direccionó y mucho menos se acordó con ninguno de los prestadores la compra de ese inmueble", expresó el ministro interino. "Sería subestimar al Sistema Nacional Integrado de Salud que se dijera a los 42 prestadores que no se presentaran porque lo iba a comprar uno de ellos".

Satdjian aclaró que la incorporación de extrabajadores de Casa de Galicia deba darse en base al acuerdo firmado, en relación a los usuarios que el Círculo Católico adquirió. "Vamos a estar controlando si con esos trabajadores atiende debidamente a los afiliados o si necesita contratar más", precisó.