El sexo y el rendimiento de los futbolistas en el Mundial: Luis Enrique opinó sobre un tema de debate

El técnico de la selección española, Luis Enrique, dio su opinión sobre uno de los temas tabú en el fútbol: la actividad sexual y el rendimiento de los jugadores en medio de una competición como lo es el Mundial Qatar 2022, asunto de debate con distintas visiones a lo largo de los años.

En su sesión de streaming, el seleccionador recibió esa pregunta de un seguidor.

“Pues aquí estamos concentrados... No es que no se pueda. (No permitirles) es una tontería sublime, entiendo que es algo muy normal”, dijo el DT a su audiencia.

Luis Enrique dejó en claro que hay que tener control al respecto.

“Hombre, si te pegas una bacanal pues es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido. Pero cuando nosotros estamos en los clubes, los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero si practican sexo o no”, dijo.

“Si lo practican porque lo necesitan y les va bien, pues qué tontería”, agregó.

“Repito: con sentido común. Cada uno con su pareja, con su mujer o con quien quiera, pero dentro de la normalidad”, agregó.

El técnico español cerró su respuesta con una anécdota de su etapa como futbolista, en la que jugó en Real Madrid, Barcelona, entre otros clubes, y la selección de su país.

“Estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad. ¿Qué importancia tiene? Al revés, yo lo considero importante. De jugador, cuando no íbamos concentrados, siempre que podía con mi mujer hacíamos lo que teníamos que hacer”, dijo.

El tema ha tenido distintas opiniones a lo largo de los años, con quienes están a favor de que los jugadores tengan relaciones antes de los partidos y los que se oponen porque consideran que genera fatiga.

Por ejemplo, el exseleccionador argentino Carlos Bilardo no era partidario deque sus jugadores mantuvieran relaciones y en caso de hacerlo les recomendaba posiciones que generaran menor cansancio.

Por su parte, el exjugador brasileño Romario, cuestionado por sus salidas nocturnas, decía que tener relaciones sexuales no afectaba su rendimiento.