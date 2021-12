El show con el que Serrat se despedirá de Uruguay y la música ya tiene fecha

Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios. Y como hacen los artistas de su talla, lo hará con una gira internacional para despedirse personalmente de su público "después de una inactividad forzada, obligada por la pandemia global de covid-19".

El vicio de cantar llevará al autor de Mediterráneo por el mundo durante buena parte de 2022. El tour empezará el próximo 27 de abril en Nueva York y terminará en su ciudad natal, Barcelona, el 23 de diciembre. Pero, poco antes de llegar al final vendrá a Uruguay. Según informó Telemundo, el cantante tocará en el Estadio Centenario el próximo 22 de noviembre.

Serrat, que comenzó su carrera en 1965, pone así un final a más de medio siglo de canciones sobre los escenarios y el contacto directo con varias generaciones de fanáticos.

El cantautor habló sobre su retiro de los escenarios con el medio español El País, en una entrevista en la que señaló que una serie de hechos que se fueron sucediendo después de la caída de Joaquín Sabina durante un show, la necesidad de "recuperar la vida familiar" y la llegada de la pandemia del covid-19 en la que se sentía cada vez más lejos de la actividad e inevitablemente alejado de la gente. "Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", sostuvo.

"Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde", dijo el cantautor.

Serrat también se refirió en aquella entrevista a su gira de despedida: "Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre... ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos".