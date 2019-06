El soporte tecnológico en el que confía Tabárez para tomar decisiones

Una de las novedades en los comienzos del actual ciclo de Óscar Tabárez en la selección uruguaya fue la incorporación de la tecnología como una fuente de información y datos para conocer más detalles del equipo y de los rivales.

Hoy, 12 años después, el entrenador celeste sigue confiando en la empresa uruguaya que le proporciona varias carillas de informes e imágenes de video para tener otra visión del partido y tomar decisiones: AZ Sportech.

En el lobby del hotel Windsor Barra de Río de Janeiro, Krikor Attarian luce el uniforme de la selección como el de los jugadores, cuerpo técnico y el staff del equipo.

Él, director de AZ Sportech, forma parte del grupo de trabajo de la selección y está a cargo de la recopilación de datos y la elaboración de reportes que antes, durante y después de los partidos son entregados a Tabárez y sus asistentes.

“Trabajamos juntos desde las Eliminatorias para Sudáfrica”, contó Attarian a Referí. “En 2007 comenzó nuestro trabajo con la selección nacional en el segundo proceso del Maestro Tabárez y hay una relación ya de más de 10 años de trabajo, con una dinámica muy bien establecida de hacer análisis de los rivales de Uruguay y análisis en tiempo real”, contó.

En ese tiempo, la tecnología avanzó y también el número de equipos que apostaron a los datos.

Uruguay fue pionero en el continente en trabajar con esa información en aquel entonces y en Sudáfrica 2010 no llegaban a cinco las selecciones que contaban con ese adicional. En Rusia 2018, todas o casi todas las selecciones contaron con analista, estimó Attarian.

“Lo que fue evolucionando fue más que nada el uso exacto de las necesidades que tienen los entrenadores, en este caso los entrenadores de la selección, con el tipo de información que se entrega”, señaló el licenciado en Sistemas y máster en Empresas de Tecnología.

“Los sistemas que nosotros desarrollamos se fueron perfeccionando y también se fueron utilizando las nuevas tecnologías para innovar algunos aspectos”, señaló. “Nosotros cuando arrancamos en el informe que damos durante el partido, que le llamamos de tiempo real, solamente dábamos estadísticas, un informe impreso estadístico, y con el avance de la tecnología pudimos ir incorporando algunos elementos para además de dar hoy en día la información estadística, dar la información también presentada en video para el entretiempo”.

Para Attarian, en este lapso de tiempo el avance tecnológico fue “importante” y AZ Sportech mejoró sus productos teniendo en cuenta las necesidades de los entrenadores.

Desde el palco al vestuario

Durante los partidos, Attarian se ubica en un sector de la zona de prensa especialmente identificado para el staff técnico de Uruguay, como así también lo hay para el equipo rival de turno. En su mesa hay una filmadora y también una laptop.

“El trabajo durante el partido consiste en ir ingresando información en el primer tiempo y en el segundo tiempo, obviamente, pero en el primer tiempo se va ingresando información desde una laptop y también se va guardando en video, filmando en video en plano panorámico el partido y luego eso se entrega en el entretiempo”, contó sobre la tarea durante un encuentro.

Cuando va al vestuario en el descanso se les da un informe impreso a Tabárrez y el informe en video a Celso Otero y Mario Rebollo. “Para que ellos vean los diferentes aspectos técnicos y tácticos que quieran ver en la parte estadística y video”, expresó.

Además de ese trabajo, se hace un informe previo de los rivales antes de cada partido.

“Por ejemplo, con Chile, tomamos los últimos dos partidos, el de Ecuador y el de Japón, y ahí se entrega un informe ya mucho más detallado en lo que es estadísticas, un reporte de alrededor de 40 hojas donde se ve todo el juego del equipo rival en este caso, desde lo grupal hasta lo individual”, indicó

Ese reporte permite sacar conclusiones que también tienen un soporte en video con el que luego se arma la charla técnica en un video precio al partido.

“Esa información que se entrega del rival sirve para armar la charla técnica en video que se compone de diferentes aspectos técnico y tácticos, que ven los entrenadores que tienen que detallar para mostrarle a los futbolistas. Los datos lo reciben ya procesados y ellos terminan definiendo qué es lo que se muestra para la charla técnica”, explicó Attarian.

Además, después de cada partido se hace un reporte del juego de Uruguay, desde lo colectivo a lo individual, en el que se incluye una ficha futbolista por futbolista que muestra todos los aspectos técnico y tácticos,

“Sirve para ver cosas a corregir y fortalezas”, señaló el director de AZ Sportech, quien agregó que dependiendo de las jugadas que se hayan dado en los partidos, ese informe puede tener de 35 a 45 páginas.

“Es un informe estadístico pero con dibujos gráficos, canchas que te permiten ver e identificar rápidamente la información, porque no es solamente un número frío, por ejemplo quince en cantidad de llegadas, sino que se muestran las llegadas en cómo están compuestas, en centros, remates, goles, en qué zona del campo, cada cuánto tiempo. Es una lectura muy dinámica que también en su momento, cuando se fue haciendo el producto y mejorando hasta el día de hoy, todo fue liado con entrenadores, es una lectura fácil para el entrenador, de interpretación rápida”, indicó.

Tabárez y los datos

¿Qué importancia le da el entrenador a los datos cuando debe tomar decisiones? “Tabárez dentro de su metodología de trabajo tiene esta parte, que es una análisis de la interpretación del dato”, señaló Attarian.

“Es una dinámica que ya está establecida. Una vez finalizado el partido, hay unas horas de trabajo y ya se le entrega el reporte y todas las estadísticas. Sin ir más lejos, el partido que se jugó a la noche del viernes entre Chile y Ecuador, este sábado a las 8 de la mañana el Maestro ya tenía acceso a la información para hacer la interpretación que corresponde”, señaló el licenciado, quien indicó que el entrenador “tiene dentro de su dinámica para hacer su trabajo” el análisis de esos reportes.

Consultado sobre si algún jugador de la selección le había cuestionado los datos sobre sus rendimientos, señaló que no y que, por el contrario, los futbolistas quieren conocer sus rendimientos.

"Me pasa que los jugadores muchas veces quieren verse, quieren ver los videos y las estadísticas de sus partidos”, señaló. “Ahora a algunos de ellos les estoy pasando, a los que están interesados, les paso la información. También me pasa que hay jugadores que me piden video específicos del rival para ver algunos aspectos. Por ejemplo, Suárez ve los tiros libres directos o los penales del arquero rival, depende de los futbolistas. Todo ese tipo de trabajo se hace en el torneo a medida y según las necesidades que van surgiendo”, contó Attarian, quien desde su rol también forma parte del ciclo Tabárez.