El talento de Rodrigo Bentancur para animar cumpleaños infantiles y su llanto de emoción por su hija Lucía

Rodrigo Bentancur sigue siendo referente en su equipo, Tottenham Hotspur de Inglaterra, y también en la selección uruguaya que se prepara para jugar el Mundial de Qatar 2022.

Justamente este sábado, vencieron como visitantes 1-0 a Brighton & Hove Albion -que le había empatado 2-2 de visitante a Liverpool de Darwin Núñez en Anfield Road- por una nueva fecha de la Premier League inglesa y el uruguayo disputó nuevamente los 90 minutos.

Pero Bentancur demostró también que es crack en otras materias, no solo en fútbol.

Entrevistado por Rafael Cotelo en el programa "Por la camiseta" de canal 10, el futbolista mostró otra cara.

El conductor le pidió que animara con un saludo de cumpleaños a los niños.

Allí Bentancur comenzó de forma tranquila, pero terminó con una gran actuación.

Aquí se puede ver el video:

Sin lugar a dudas Rodrigo Bentancur tiene los mejores saludos para niños en sus cumpleaños. Consulte ya porque se agotan! pic.twitter.com/vGgVf3xG1y — Rafa Cotelo (@rafacotelo) October 7, 2022

Pero también la nota tuvo su lado emotivo y fue cuando Cotelo le preguntó por su esposa Melanie y su hija Lucía recién nacida hace dos meses y medio.

"Cuando era de noche y estábamos comiendo, me dormía en la mesa y ella (Melanie) venía, me ayudaba y nos íbamos a acostar juntos. Es una de las personas más importantes de mi vida. Me dio el regalo más lindo (y cortó la charla emocionado)", dijo el jugador celeste.

Y volvió a tratar de hablar, porque otra vez se emocionó, en este caso, hasta las lágrimas.

"Como te decía, me dio el regalo más lindo de mi vida...", y tuvo que parar de hablar nuevamente por la emoción.

Aquí se puede ver ese momento: