El TAS falló a favor de Gastón Silva: Independiente tiene que pagarle US$ 1.200.000

Gastón Silva, actual jugador del Cartagena de la Segunda división de España, recibió una buena noticia este martes: el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) falló a su favor en el juicio que tenía contra Independiente de Avellaneda y el club argentino tiene que abonarle US$ 1.250.406,39.

El Tribunal rechazó la apelación que había presentado el Rojo y rechazó "otra petición o pretensión de las partes", según publicó el periodista Bambino Etchegoyen en su cuenta de Twitter.

Resolución del TAS

Silva, de 28 años, comenzó su carrera en Defensor Sporting. Luego jugó en Torino, Granada y en 2017 se incorporó a Independiente, club en el que permaneció hasta 2020.

En la temporada pasada firmó con Huesca y en la actual se encuentra en Cartagena. Antes de incorporarse a este club fue tentado por Peñarol para volver a Uruguay.

Independiente lo demandó porque Silva reclamó haberes impagos

En julio de 2020 el futbolista que fue parte del proceso de la selección nacional durante el ciclo de Óscar Tabárez, sacudió el ambiente del fútbol argentino con una extensa carta que publicó en sus redes sociales, donde acusó a Independiente de “extorsión” y “terrorismo de mercado”, después de haber quedado libre, bajo el amparo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido al incumplimiento de pagos del club de Avellaneda.

Silva reclamó lo que le debían y el club lo demandó por US$ 8 millones, según indicó en el comunicado.

El jugador señaló que la situación era “exclusiva culpa” de Independiente porque desde el año anterior no cumplía con los compromisos económicos asumidos en el contrato. “Lamento mucho si mi decisión ha generado malestar en los hinchas y simpatizantes de una gran institución como es el Club Atlético Independiente. Pero, sinceramente, me encuentro en el derecho y en el deber -ante mi familia- de ejercer una férrea defensa de lo que legalmente me corresponde", indicó.

Gastón Silva en la selección

“El club me inicia una contrademanda por U$S 8.000.000. Era previsible (incluso, anunciado). Pretende generar temor en los clubes que puedan estar interesados en contratarme. El terrorismo de mercado. Quizá lo logren, no lo sé", denunció Silva, quien llegó a Independiente a mediados de 2017.

En el comunicado agregó: “Me pareció razonable efectuarle una propuesta al club para colaborar en su situación. Incluso, la propuesta estuvo antes y aun después de que la AFA me diera la libertad de acción. Responden que el tema conmigo es personal, una cuestión de orgullo, que no les importa arreglar porque al juicio lo va a pagar el próximo (muchachos, al juicio lo va a pagar Independiente; no hay ellos, nosotros ni próximos)”.

Indicó también: “El club utiliza esta demanda para forzarme a arreglar bajo condiciones abusivas. No tengo nada contra el club, repito. Pero esta tampoco es la forma en la cual lo lograrán. Y si eso me impide continuar mi carrera hasta que la FIFA me dé la razón, entonces esperaré. No me parece justo regalar mi trabajo ni el dinero de mi familia, en el marco de una extorsión”.