El tatuaje de Peñarol que Gargano lleva en el pecho y los otros que tiene

Walter “Mota” Gargano lleva a Peñarol tatuado en la piel, según se pudo ver en una foto de su fin de semana libre en el que aprovechó para ir a la playa junto a su familia en Punta del Este.

En una foto compartida por su pareja Miska, se pudo ver parte la colección de tatuajes que lleva Gargano en su torso.

Instagram

Gargano y su amor por Peñarol

Entre ellos tiene al escudo de Peñarol, en el centro del pecho.

Además, tiene el logo del Mundial Brasil 2014 que disputó con la selección uruguaya, como otros de trofeos como la Copa América 2011 ganada con la celeste y otros más referentes al fútbol, entre otras imágenes.

La situación de Gargano en Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió días atrás a la situación de Walter Gargano, jugador que tiene seis meses más de contrato con el club, pero que no está en los planes del entrenador Alfredo Arias en una decisión consensuada con el área deportiva que encabeza Pablo Bengoechea y también con el propio presidente.

"Si somos un club serio cumplimos los contratos y nos jactamos de ser un club serio. Gargano no es un jugador más. En cinco años ganó tres campeonatos y fue nuestro capitán en estos últimos dos años. El respeto enorme a él. Y después son procesos que se van terminando y hay que saber cómo manejarlos. Entrena todas las mañanas porque Peñarol tiene la obligación de darle lugar de entrenamiento y porque él aparte se lo merece. Después, no ser tenido en cuenta es parte del fútbol y es normal, pero Peñarol va a cumplir su contrato como lo debe hacer. Después capaz que él encuentra una salida o prefiere no terminar estos seis meses si no va a ser tenido en cuenta. Es 12 de enero y falta tiempo. Pero si eso no sucede y se va a quedar en el club, el club va a cumplir como lo hace con cualquier profesional y además porque él no es un profesional más".