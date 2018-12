El tiempo en Navidad: sin lluvias, despejado y hasta 30° C

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé ausencia de lluvias y ascenso de temperaturas para entre el lunes 24 de diciembre y el jueves 27. Según un informe del organismo, las máximas previstas durante esos días registrarán entre 28° C a 30° C en el norte del país y entre 26°C a 28° C en el sur.

En tanto, el pronóstico para este sábado es el de un día nuboso en todo el territorio con mínimas de 17° C y máximos de 24° C en el norte y de 29°C en el norte. Para este domingo se prevé un cielo algo nuboso durante la tarde con mínimas de 15° C y máximas de 25° C.

Inumet también advirtió que "existe la posibilidad de un descenso de temperatura no muy marcado para los días viernes 28 y sábado 29 de diciembre en todo el país".