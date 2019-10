El traductor de Croacia que omitió palabras y fue suspendido en plena conferencia

Los gestos del futbolista croata Iván Perisic se transforman a medida que el traductor habla. Al parecer algo no le cierra y, al final, no puede contener la risa cuando el jefe de prensa de su selección, Tomislav Pacak, le pide al traductor que no hable más en plena conferencia previa al partido entre Gales y Croacia.

Apenas pasaban seis minutos cuando Pacak intervino y empezó a traducir a inglés las declaraciones del mediocampista croata y jugador del Bayer Munich.

“Si no te importa, voy a traducir el resto de la rueda de prensa yo, debido a que te has saltado algunas cosas que Ivan ha dicho”, dijo el jefe de prensa al traductor en medio de la conferencia ante los medios. Mientras Perisic se rió por la decisión tomada, sin hacer comentarios al respecto.

⚽ While the Croatian player Ivan Perisic answered questions in yesterday's press conference the translator was relieved of his duties by the Croatia FA's media officer 😬 😮#Awkward

