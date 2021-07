El trigo pasó a ser el grano estrella y el de la próxima cosecha logra US$ 220

Las compras de China en soja y maíz parecen haberse aplacado y, por lo tanto, el mercado de los cultivos de verano corrigió a la baja esta semana, arrastrando el jueves al trigo que había tenido seis subas consecutivas.

El mercado se mueve entre los temores climáticos persistentes para el oeste de la zona agrícola estadounidense y lo moderado de las ventas que llevaron a una toma de ganancias y una baja de precios fuerte el jueves.

Pero no creemos que la corrección vaya a ir muy lejos. En el trigo los problemas se multiplican y en el balance el precio continuó en esta semana las subas fuertes de la semana anterior.

Los problemas climáticos se multiplican para este cultivo. Está casi todo perdido el trigo de primavera de Estados Unidos, que se siembra en el norte y padece una sequía que también afecta al trigo y la colza de Canadá.

Los europeos están complicados para cosechar su trigo, pero por las intensas lluvias que golpearon en Alemania.

En Rusia, principal proveedor mundial, también hay recortes en la producción prevista y menores exportaciones por los impuestos que ha puesto el gobierno para mantener precios accesibles al grano en el mercado interno.

De modo que los importadores deben pagar más de US$ 250 por tonelada para hacerse con el grano, en cualquier puerto del mundo y ese es el precio de referencia para el trigo disponible en Uruguay.

La cotización en Chicago cruzó esa referencia, la que se usa para liquidar la cebada en Uruguay. El miércoles se llegó a US$ 260, por lo que el panorama alcista del trigo incide directamente sobre el cultivo cebadero. En trigo se pueden asegurar US$ 220 por el grano de la próxima cosecha local.

El precio del maíz se mantiene estable también en un nivel cercano a US$ 250 puesto en destino, con un ingreso importante de maíz desde Argentina y persistencia de buenos rendimientos en los maíces de segunda que se están todavía cosechando.

Parece haber consenso en cuanto a que se viene un aumento importante del área de maíz de segunda en la próxima primavera, que ya está cerca, en el sentido de que las decisiones de compra de semilla ya están en curso.

Los precios en Brasil siguen extremadamente firme, las cosechas de la principal zafra de maíz de Brasil ya habían sido diezmadas por la sequía y ahora en la fase final del cultivo son perjudicadas por las heladas.

El maíz en Brasil está firme en US$ 310 por tonelada.

La semana fue pues equilibrada para la soja hasta el miércoles; para el poco grano que va quedando cotizó en el entorno de US$ 510 por tonelada, para caer el jueves por debajo de los US$ 500, en tanto la de la próxima cosecha ya se puede pactar entre US$ 460 y US$ 465.

La novedad más interesante en el mercado arrocero la trajo Brasil, donde pasada la zafra empieza a subir el precio y la bolsa de arroz pasó de US$ 13 a US$ 14, dando aliento a la próxima siembra en Uruguay, que tiene intención de crecer en área pero dudas en cuanto al agua disponible en las represas.

Tras un fin de semana de lluvias viene una primera quincena de agosto con pocas lluvias, positiva para los cultivos de invierno, pero puede limitar el avance arrocero si no se llenan las represas.

Estados Unidos atraviesa la floración del cultivo de maíz con altas temperaturas y alto riesgo. La ausencia de lluvias en este momento puede disparar el mercado. Pero China parece jugada a esperar a la próxima cosecha, incluso en esta semana pasada canceló algunas compras de maíz de la cosecha anterior, seguramente en un intento por mantener cotizaciones moderadas.