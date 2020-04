El último anillo de Michael Jordan y sus Bulls en una serie para entretener la cuarentena

Como en sus mejores épocas de jugador, Michael Jordan volverá a estar en el centro del deporte mundial desde este domingo y en las próximas semanas, cuando se emita "The Last Dance" (El Último Baile), un documental de 10 capítulos, que adelantó su estreno para los espectadores que por estos días están un tanto ansiosos al no tener competencias debido a la pandemia del coronavirus.

Para saciar la sed deportiva de los aficionados en esta cuarentena, ESPN, productora a cargo de la miniserie, la terminó con anticipación para que en vez de ser estrenada en junio coincidiendo con el inicio de las finales de la NBA, como era el plan inicial, esté en las pantallas a partir de este domingo por la cadena deportiva en Estados Unidos y desde este lunes, para todo el mundo, a través de Netflix.

El último anillo de Jordan y los Bulls

El documental dirigido por Jason Hehir se mete de lleno en la temporada 1997/98 de los Bulls, en la que el equipo de Jordan, con él como figura, logró su sexto y último anillo de la NBA, al igual que Air.

Además, el fin de la temporada marcó la salida de Phil Jackson de la conducción técnica del equipo de Chicago, en el que fue el cerebro de los seis títulos, los primeros de su marca récord de 11 con los cinco que luego logró en los Lakers. Y también tiene dos como jugador.

Con la partida de Jackson, Jordan también se fue de los Bulls, en la que fue su segunda retirada de la NBA.

La primera había sido en 1993, luego de sus primeros tres títulos de la NBA y de su segundo oro olímpico con el verdadero “Dream Team” en Barcelona 1992. El asesinato de su padre, James, fue el desencadenante de su alejamiento del básquetbol, aunque luego surgieron rumores de que su salida fue debido a que sufría de adicción al juego.

Luego, Jordan volvió al deporte, pero en béisbol, en Chicago White Sox, otro equipo propiedad del magnate Jerry Reinsdorf, el mismo dueño de los Chicago Bulls. Otro documental de ESPN de la serie 30x30 repasa esa etapa de su carrera.

En la temporada 1994/95 regresó a la NBA, siempre con su equipo, y en las tres siguientes logró el segundo "three-peat", con la última conquista contada en este documental.

"Michael Jordan y los Bulls de los 90 no eran solo superestrellas del deporte, eran un fenómeno global", dijo Hehir. "Hacer 'The Last Dance' fue una oportunidad increíble para explorar el extraordinario impacto de un hombre y un equipo".

El equipo de filmación tuvo el permiso de Jordan, el entrenador Phil Jackson y el propietario Jerry Reinsdorf para rodar este material, una parte del cual ha permanecido casi un cuarto de siglo sin salir a la luz.

Aquellas finales con Utah

En los Bulls de aquella temporada 1997/98 también estaban Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr, el hoy coach de los Warriors. El rival de las finales fue Utah Jazz, con la dupla Stockton-Malone, a quienes ya le habían ganado el año anterior.

En las finales de 1998, los Bulls mostraron su potencial con la victoria más contundente de la historia en un partido de la serie definitoria, 96 a 54, luego de la cual Jordan disparó una de sus frases que quedaron en el recuerdo: "Si el rival está mal, hay que seguir atacándole".

Esa serie se terminó en seis partidos. Los Bulls estaban 3-2 arriba y fueron a Utah. Perdían 86-83 cuando faltaban 40 segundos, Jordan puso su equipo a un punto con una bandeja y en el final apareció para liquidar la historia con un robo a Malone y una jugada individual en la que anotó y selló la victoria.

Con 35 años al finalizar esa temporada, “Air” fue el MVP de las finales, por sexta vez, y de la temporada, y el máximo anotador, por décima ocasión y última vez de su carrera.

Tras su segundo retiro, volvió a jugar en 2001 para completar sus dos últimas temporadas con los Washington Wizards, donde estuvo lejos de los títulos y sus mejores números, hasta dejar el deporte definitivamente el 16 de abril de 2003 con una derrota ante Filadelfia 76ers.

El último testimonio de Kobe

"El 19 de abril no puede llegar lo suficientemente rápido. ¡No puedo esperar!", escribió en su cuenta de Twitter Lebron James al conocer la noticia de que el estreno de la serie se adelantaba.

La superestrella de Los Angeles Lakers, que tenía a su equipo en cabeza de la Conferencia Oeste cuando se suspendió la temporada el 11 de marzo, fue una de las figuras que había pedido que el público pudiera disfrutar cuanto antes del documental, en un momento en que una gran parte de los habitantes de Estados Unidos y otros países se mantienen en sus casas en cuarentena sin eventos deportivos en vivo por televisión.

"Mientras la sociedad navega este tiempo sin deportes en vivo, los espectadores siguen mirando al mundo de los deportes para escapar y disfrutar de una experiencia colectiva", dijo ESPN en un comunicado. "Hemos escuchado las llamadas de los aficionados pidiéndonos que adelantemos la fecha de lanzamiento de esta serie, y nos complace anunciar que hemos podido acelerar el programa de producción para hacer justamente eso", señaló la cadena deportiva.

La serie que en Netflix estará disponible todos los lunes, de a dos capítulos, a partir de este 20 de abril, tiene entre sus destaques uno de los últimos testimonios de Kobe Bryant antes de su fallecimiento.

Hehir, en declaraciones a The Atlantic, contó que la entrevista con Bryant se grabó a mitad de enero, días antes de su trágico accidente de helicóptero del 26 de enero, en el que murió junto a su hija Gianna.

El director adelantó que será una de los momentos más emotivos de ese capítulo. "Escuchar a Kobe en esa charla diciendo que él, Michael (Jordan) era como su hermano mayor y luego tener a Michael con el ya famoso discurso en el funeral público de Kobe, donde decía aquello de 'descansa en paz, hermano pequeño', demuestra lo genuina que se había vuelto la relación entre los dos. La escena es mucho más conmovedora ahora", señaló.

El responsable del documental también indicó que no recibió ninguna presión para adelantar el estreno y entendió que su cambio de fecha haría más ameno el confinamiento de los espectadores.

En total, indicó, recopilaron 10.000 horas de material grabado y la lista de 200 entrevistas que tenían planeadas en primera instancia bajó a 106.

“El Último baile” de Jordan y los Bulls promete a quienes lo vieron repasar toda su categoría junto a un equipo imbatible y a quienes no lo pudieron ver, conocer a uno de los mejores deportistas de la historia y para muchos el mejor de todos los tiempos en su especialidad.