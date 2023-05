El video íntimo que presentó el jugador de Boca Sebastián Villa en el juicio por violencia de género

El delantero de Boca, Sebastián Villa, decidió hablar frente a la jueza en el juicio que le inició su expareja Daniela Cortés por violencia de género. El jugador insistió en los tribunales de Lomas de Zamora que "no cometió ninguno de los delitos" por los que se lo acusa.

Además, la defensa del futbolista colombiano presentó audios y videos para intentar probar su inocencia. El próximo miércoles 17 de mayo comienzan los alegatos.

"Llamé a (el exentrenador de los xeneizes, Miguel Ángel) Russo y le conté que ella me agredió", dijo ante la jueza del caso, Claudia Dávalos, según la versión difundida por la prensa local.

Villa, de 26 años, está imputado de violencia de género bajo los cargos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, con amenazas coactivas".

El código penal contempla penas de uno a seis años de prisión para tales delitos. El proceso aborda específicamente los hechos ocurridos el 27 de abril de 2020, en medio de una pelea que incluyó gritos y amenazas, aunque la mujer dijo haber sido víctima de maltrato en numerosas ocasiones entre 2018 y 2020.

El domingo el volante jugó el superclásico del fútbol argentino por el torneo de la Liga, con derrota por 1-0 frente a River Plate en el estadio Monumental.

"Ver a mi mamá llorando es muy duro. No soy una mala persona, Respeto a las mujeres de mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy", dijo en la audiencia.

Durante el partido, la hinchada de River provocó al jugador cantando "Villa se va preso" y "es el equipo del violador".

Cortés, también colombiana, había declarado en su momento por videoconferencia desde la ciudad de Medellín, donde vive actualmente, que Villa "empezó a tomar alcohol y se tornó violento, cada día más".

Añadió la denunciante que el maltrato se agravó durante la pandemia cuando convivían en una casa de un barrio privado en las afueras de Buenos Aires.

"Yo le daba todo (a Cortés) y hasta le pagué una operación", se defendió Villa.

Cortés había señalado en su declaración: "Me pega en la frente, me da patadas en el estómago, en la pierna, en el muslo".

"Ella es muy manipuladora y muy celosa. Quería que le diera mis tarjetas (de crédito) y nos peleábamos por eso, yo le decía que no. Me arañaba, yo usaba manga larga por vergüenza, para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa", dijo Villa en la sesión judicial del lunes.

Cortés había señalado: "Después de que él se fue (de la casa donde convivían), hablé con mis padres y ahí es que decido hacer la denuncia pública, porque temía por mi familia y por mi hija", fruto de una pareja anterior.

