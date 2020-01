El virus chino golpeó en el precio de la lana en Australia

Se concretó un segundo descenso semanal en el mercado lanero australiano, que sintió el efecto del brote de coronavirus en China, al igual que buena parte de las materias primas. Dada esa realidad, en las tres primeras semanas de remates de 2020 ahora el balance es negativo.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,43 por kilo base limpia, con una caída semana de 3,6%. El descenso del indicador en la moneda local fue de 1,78% hasta AU$ 15,48 por kilo, lo que fue consecuencia del fortalecimiento del dólar estadounidense frente al australiano.

Si bien la oferta fue inferior a las semanas anteriores, se sintió la incertidumbre generada por la propagación del virus sobre la actividad y el consumo en China.

En el acumulado de la zafra 2019/2020 –que comenzó el 1° de julio– el IME retrocede 13% en dólares estadounidenses. Respecto al último remate de enero de 2019, el indicador se ubica 25,8% por debajo.

Los principales ajustes negativos en esta semana se dieron nuevamente en las lanas más gruesas, con bajas de 7,6% para las de 30 micras y de 5,6% para las de 28 micras.

La mayor corrección bajista en la primera mitad de la zafra 2019/2020 se ha dado en las lanas gruesas, que ahora caen prácticamente lo mismo que las finas, comparado con el cierre de enero del año pasado.

El panorama local

En el ámbito local, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó algunas referencias puntuales de precios. Para lanas entre 21 y 21,9 micras las referencias fueron de US$ 6,5 por kilo grifa celeste y de US$ 7,5 por kilo grifa verde. A comienzos de febrero de 2019 los valores para los lotes de 21 a 21,9 micras grifa verde eran de US$ 9,50 por kilo. Por lanas entre 28 y 28,9 micras la referencia informada fue US$ 3 por kilo grifa verde. Un año atrás se manejaban valores sobre US$ 3,3 por kilo para este tipo de micronaje (grifa celeste).