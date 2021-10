Elecciones en la Caja de Profesionales: las propuestas de los seis candidatos por los activos

Este miércoles 20 de octubre se celebrarán las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) en las que se elegirán a los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor. Hay cerca de 70 mil profesionales habilitados en los comicios, que estaban previstos para la primera quincena del mes de junio y que debieron postergarse debido a la situación sanitaria.

Se presentaron un total de 34 listas ante la Corte Electoral. 17 son para el Directorio de la caja (6 para activos y 11 para pasivos) y las otras 17 para la Comisión Asesora y de Contralor.

Los profesionales que presentaron lista y que por tanto podrían tener representación en la Comisión Asesora y de Contralor son los abogados, agrónomos, arquitectos, contadores, médicos, odontólogos, psicólogos y veterinarios.

La Cjppu se encuentra en una situación crítica, no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales y, de no existir cambios, llegaría sin reservas al año 2024. En ese contexto, la actual directiva, encabezada por Gonzalo Deleón, presentó una lista de medidas para afrontar la crisis. Una de esas medidas fue pedir un préstamo al Estado. Para cubrir los déficits, el organismo precisa entre US$ 104 millones y US$ 184 millones, informó El País.

Los candidatos

Los candidatos en el orden de activos para presidir la Cjppu son Fernando Rodríguez Sanguinetti por la lista 9, Daniel Alza por la lista 10, Blauco Rodríguez por la lista 35, Patricia Vásquez por la lista 45, Ariel Nicoliello por la lista 54 y Carolina Oreiro por la lista 55.

Fernando Rodríguez Sanguinetti

Fernando Rodríguez Sanguinetti tiene 56 años, es arquitecto y encabeza la lista 9. Como ejes de su gestión propone tomar medidas del tipo “estructural” con base en la “equidad” y medidas de “gestión” con base en la “austeridad, transparencia y eficiencia”.

Dentro de las medidas estructurales, el candidato propone un cambio de matriz de aporte de los profesionales, convirtiendo el aporte “por fictos” a un “sistema de cuentas personales en donde cada profesional aporta según factura, y se jubila según aporta”.

Rodríguez Sanguinetti dijo a El Observador que es necesario que “todos los profesionales aporten a su caja” y que “en un sistema de compensación de lo ya aportado en BPS u otras cajas, puedan aportar solo a la de profesionales sin necesidad de doble tributación”. “Eso permitirá avanzar en un sistema de equidad hacia el objetivo de alcanzar la sostenibilidad del instituto y también dar claridad y transparencia al sistema general de seguridad social”, agregó.

Desde la lista 9 proponen también mantener los ingresos por timbre y tasas profesionales que hoy representan el 26% de los ingresos totales de la Cjppu.

Fernando Rodríguez Sanguinetti

Dentro de las medidas de gestión, la lista 9 apunta a la “austeridad” y la “transparencia” así como a la “eficiencia en la utilización de recursos”. Además, se promoverá la participación de “todos los afiliados”.

También se revisarán los salarios de directivos, gerentes y jefes de áreas “en consonancia con los valores del mercado, de los institutos similares y de los aportes de los profesionales”.

Respecto a la situación deficitaria de la caja, Rodríguez Sanguinetti señaló que es necesario interiorizarse sobre los números de la caja y sus necesidades pero no descartó un préstamo del Estado.

“Antes de solicitar un préstamo de salvataje debemos tomar las medidas más drásticas para evitar seguir en la misma situación, no decimos que no al préstamo si es operativo, se pude repagar y es solo temporal, no queremos depender del Estado”, expresó.

Al ser consultado sobre si apoya que los cargos del Directorio de la Cjppu sean honorarios, Rodríguez Sanguinetti dijo “no tener problemas” pero alertó que las organizaciones con directorios honorarios “lamentablemente se gerentizan” y que esa es la actual situación de la caja.

“Hoy las retribuciones de los directores, por ir un rato a la sesión, un día por semana, son excesivas, pero en la próxima gestión, que nadie sueñe que vamos a estar un ratito a firmar lo que otros decidan, nos elegirán para solucionar y estar presentes. Se van a ganar todos el sueldo”, apuntó.

Blauco Rodríguez

Blauco Rodríguez tiene 40 años, es médico y encabeza la lista 35. Durante su gestión propone, en primera instancia, realizar un “rápido análisis diagnóstico situacional” en “menos de diez días” para dar “resultados e información precisa y clara” a los afiliados sobre la “verdadera situación crítica de la caja” que, en su opinión “está peor de lo que actualmente se sabe”.

El candidato dijo a El Observador promueve una gestión “austera” intentando “mejorar los procesos internos” y la “comunicación con todos los afiliados para que tengan información de primera mano”. También propone generar un “proceso de educación profesional continuo” para que la caja sea “atractiva y agradable” y un “aliado estratégico del afiliado”.

“Cuando el afiliado va a la caja, todos debemos avocarnos hacia la calidad de la atención y darle los servicios que el afiliado necesita. Mejorar todos los servicios a distancia y que el afiliado pueda hacerlo desde su casa”, señaló.

Sobre la situación deficitaria de la caja, Rodríguez manifestó que evaluarán si es necesario solicitar un préstamo al Estado pero que en principio, no son “partidarios de que todo el Estado uruguayo tenga que pagar la mala gestión de la caja”. También mostró su desacuerdo con el planteo de que sean los afiliados los que deban financiar el déficit ya que hay que “defender sus intereses”.

Blauco Rodríguez

“Es fundamental cambiar la visión de la caja, que sea más atractiva. Hay que cambiar los artículos de la ley que permitan que las categorías sean más de 10 y por lo tanto sean menos onerosas que las actuales porque eso también hace que sea difícil el aporte”, agregó.

Rodríguez dijo no estar de acuerdo con que los cargos del Directorio sean honorarios porque “gestionar una estructura de estas sea lleva tiempo, profesionalismo, dedicación y experiencia entonces está bien que sea pago”.

No obstante, Rodríguez dijo que sí están en desacuerdo con que “en la actual situación de la caja se paguen los salarios que se pagan”. En ese sentido, indicó que su apoyo a la rebaja de 22% acordada por el actual Directorio e incluso “más rebajas si son necesarias”.

“También vamos a plantear que los sueldos tienen que tener un alto porcentaje sobre todo de pago variable con base en el cumplimento de metas con indicadores objetivos claros. No como ahora que se paga un 20% sobre el actual sueldo por cumplimiento de metas cuando la situación de la caja es pésima con un déficit operativo dantesco durante años”, señaló.

Carolina Oreiro

Carolina Oreiro tiene 43 años, es contadora y encabeza la lista 55. El gran eje de su gestión es “salvar la Cjppu”. En ese sentido, ha dividido las propuestas para reducir egresos y aumentar ingresos entre las que “requieren cambio de la ley” y las que “no requieren y pueden aplicarse desde el primer día”.

Entre las medidas urgentes se propone reducir gastos excesivos, establecer una fiscalización eficaz y eficiente y recuperar los ingresos que han sido limitados o reducidos por resoluciones de Directorio. “Mientras no se logre instrumentar un sistema de fiscalización efectivo, se plantea tercerizar la cobranza de los morosos, que superan los $ 1.100 millones”, señaló Oreiro en diálogo con El Observador.

Por el lado de las medidas que requieren modificaciones en la ley, se propone “derogar el artículo 777 de la última Ley de Presupuesto por el cual se reducen los ingresos a la Cjppu provenientes del artículo 71”. También “implementar topes para las retribuciones de funcionarios” tomando como parámetro los sueldos fictos establecidos en las categorías de aportes.

Carolina Oreiro

En esa línea, “modificar la carrera de categorías y escala de sueldos fictos”. “Que pase a ser de 15 años, de esta forma, eliminar los saltos acentuados entre una categoría y otra que provocan el estancamiento en categorías bajas”, explicó Oreiro.

Para abordar la situación deficitaria de la caja, la candidata de la lista 55 expresó que una posibilidad es la “creación de un fideicomiso con los deudores morosos, recurriendo a la inversión privada, o utilizarlo para garantizar un préstamo”.

“También se debe llegar a un acuerdo con el Estado por la responsabilidad civil que le cabe, en base al artículo 24 de la Constitución, debido a las omisiones o fallas en el control realizado por el Tribunal de Cuentas”, apuntó.

Oreiro manifestó que dentro de las primeras medidas a tomar desde el primer día está la de renunciar al 50% del salario nominal de los directores. “En este momento el trabajo del Directorio debe ser intenso por lo que se apeló a la renuncia de solamente el 50%, duplicando además la cantidad de reuniones semanales y estableciendo que el salario dependa de la cantidad de asistencias. Pero, considero que los cargos del Directorio, como en la mayoría de las Asociaciones, Colegios, corresponde que sea honorario”, argumentó.

Ariel Nicoliello

Ariel Nicoliello tiene 55 años, es abogado y encabeza la lista 54. En su gestión, la tarea prioritaria será “elaborar un conjunto de medidas que contribuyan a revertir la situación en el corto plazo, y rediseñen el anteproyecto de reforma para asegurar la sostenibilidad y mejorar la seguridad social de la caja”.

Según el candidato, a esa propuesta le seguirá una consulta al Poder Ejecutivo y demás actores políticos y sociales. Posteriormente, una vez aprobada la reforma, se apuntará a hacerla operativa “en el plazo más corto posible”.

Respecto a la situación deficitaria de la caja, Nicoliello dijo a El Observador que “cada vez que se habla de asistencia del Estado a la caja, en realidad se está cuestionando su propia autonomía” ya que la caja “debe ser financiada exclusivamente por aportes de los profesionales”.

Ariel Nicoliello

No obstante, admitió que “no es posible descartar a priori la necesidad de un préstamo”. En ese sentido dijo que para solicitarlo es necesario antes “agotar los recursos a la interna de la propia caja. Para no perder autonomía y para no hipotecar la seguridad social de las generaciones futuras”.

Sobre la posibilidad que los integrantes del directorio de la Cjppu sean honorarios, Nicoliello sostuvo que “el eje de la cuestión” no es “si los directores son remunerados o no” sino “si ejercen su rol con conocimiento, experticia y asumen con responsabilidad su tarea”.

En esa línea, explicó que para enfrentar los problemas de la caja hoy “se necesita dedicación de muchas horas” algo que es “muy difícil” que alguien pueda hacer “sin cobrar por su trabajo” ya que eso le supondría “sacarle tiempo a su actividad profesional”

“Si se quieren directores honorarios entonces no se les podrá exigir dedicación y compromiso. Lo que sí es inaceptable es que quienes cobren por la función, luego no estén a la altura de las circunstancias”, manifestó.

Patricia Vásquez

Patricia Vásquez tiene 63 años, es odontóloga y encabeza la lista 45. Los ejes de su gestión están basados en un “sistema eficaz y realista de recuperación de adeudos” con la mira puesta en su “reincorporación real y el sentimiento de pertenencia de sus afiliados”.

También se apunta a la renegociación del convenio colectivo con el personal vigente hasta el 2023 con una “reposición de vacantes estrictamente indispensables, con un nivel de remuneración acorde a la situación de la caja y sin préstamos adicionales”.

Además, promover una “mayor y mejor interacción” con el Poder Ejecutivo y la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), “facilitando toda la información necesaria y presentado propuestas. Por otro lado, “difundir la situación económica de la Cjppu” para darle “transparencia” a la gestión, teniendo un contacto “frecuente y oportuno” con los afiliados.

Según la candidata de la lista 45, “gran parte de las propuestas de las diferentes listas tendrán un objetivo y descripción de buena gestión similar”. No obstante, a la hora de elegir a los candidatos, lo que cuenta es “la confianza, el respeto y el don de gente del candidato, que asegure al votante que lo plasmado en el papel, aterrizará a la realidad”.

Patricia Vásquez

Vásquez considera que para hacer frente al déficit de la caja, es necesario realizar una “modificación de las causales jubilatorias, de la carrera de categorías y de la escala de sueldos ficto a los efectos de reducir el salto abrupto que genera la motivación de detención en ellas”.

También realizar una “reestructura organizacional de áreas y departamentos”. Por otro lado, no detener la vía judicial en casos de embargo genérico “en pos del bien general por encima de casos particulares o específicos” y realizar una “fiscalización más efectiva de las declaraciones de no ejercicio”

Entre las medidas que requieren cambios en la ley, Vásquez sostuvo que considera “destinar el IASS que pagan los pasivos a la Cjppu, la eliminación de la potestad legal de otorgar prestaciones discrecionales por parte del Directorio y reducir el tope de gastos de administración de la caja, entre muchas otras acciones a tomar”

La candidata de la lista 45 no acompaña la idea de que los integrantes del directorio de la Cjppu sean honorarios ya que la situación económica de la caja es “de tal gravedad” que quienes asumen “deberán trabajar en serio, muchas y largas jornadas, teniendo que sacrificar horas dedicadas a otros trabajos, mientras deben seguir pagando sus cuentas”.

“Lo que proponemos es un aporte del 50% de las retribuciones nominales mensuales de los directores electos, hasta que se realicen los cambios del marco legal de la caja”, explicó.

Daniel Alza

Daniel Alza tiene 57 años, es veterinario y encabeza la lista 10. Los ejes de su gestión serán los de preservar la autonomía de la caja y lograr la reforma necesaria durante el primer año de gestión “buscando mejorar la sustentabilidad del sistema, realizando las ajustes económicos y financieros que sean necesarios”.

Por otro lado, “defender y mejorar” los ingresos genuinos de la caja, “captando afiliados y reformulando los ingresos indirectos”. Además, “vincular el período de actividad a las expectativas de vida de los profesionales, a los modos de ejercicios actuales y al desarrollo de la sociedad”.

Alza dijo a El Observador que apuntará a “atender las particularidades de las diversas profesiones, el cambio de las relaciones laborales y ajustar el sistema de aportes a las posibilidades de nuevas generaciones”.

Otro objetivos serán los de “racionalizar la estructura y recursos asignados para la administración” y “abordar las retribuciones del cuerpo jerárquico de funcionarios” al igual que “poner en el centro de las actividades al afiliado” profundizando en el uso de los canales de comunicación de la Cjppu.

Daniel Alza

Sobre la situación deficitaria de la caja, el candidato de la lista 10 sostuvo que se realizarán estudios técnicos y se evaluarán “todas las posibilidades para solucionar el déficit financiero con modificaciones a la ley en forma primaria y con el esfuerzo de todas las partes involucradas en la caja: activos, pasivos y funcionarios”.

Posteriormente, manifestó que se estudiará la necesidad o no y el monto necesario para cubrir saldos operativos negativos. “Se evaluará la conveniencia o no de solicitar un apalancamiento momentáneo del instituto”, apuntó.

Sobra la idea de que los integrantes del Directorio de la caja sean honorarios, Alza señaló que “son muchas horas de trabajo que cualquier profesional debe dejar de hacer en su vida privada para dedicarse a esta tarea, que de alguna manera debe ser compensada”.

En ese sentido, destacó que la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) dona desde 2016 “un porcentaje de sueldo del director de turno, equivalente al ajuste que se realizó a los jubilados cuando se retiraron beneficios”.

“Asimismo, pensamos que debe existir retribución a los directores, tal como se ha aprobado recientemente, donde se ajusta el monto al ficto de la categoría 10, con los ajustes por responsabilidad del presidente y el secretario”, agregó.