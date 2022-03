Elecciones en la Mutual: el presidente y el secretario del gremio fueron citados a declarar en la Justicia

El presidente de la Mutual de futbolistas Diego Scotti y el secretario Mitchell Duarte, más los integrantes de la Comisión Electoral Robert Flores, Juan Alvez y Sebastián Fernández, fueron citados por la Justicia a prestar declaración este jueves a la hora 17 por la decisión que tomó la directiva del gremio de cambiar la modalidad de votación en las elecciones previstas para el próximo lunes.

Según explicó el candidato opositor Andree González a Referí, los actuales dirigentes propusieron llevar las urnas a los planteles para que voten y él no está de acuerdo: “Hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo sobre cómo quieren plantear las elecciones. Pusimos abogados porque ellos quieren llevar las urnas a los planteles y que voten en sus lugares de entrenamiento y eso no está en el estatuto. Para que suceda eso, tiene que ser de común acuerdo entre las dos listas y nosotros no estamos de acuerdo. Las elecciones tienen que ser en la sede de la Mutual como ha sido siempre”, explicó González.

La Lista 1950 que encabeza González presentó un recurso de amparo en el que solicitó la suspensión del acto eleccionario y por ese motivo fueron citados a declarar los actuales dirigentes y se pospuso por una hora y media la Asamblea General Extraordinaria convocada para este jueves:

📣 𝐀𝐒𝐀𝐌𝐁𝐋𝐄𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀



Convocamos a nuestros asociados con carácter urgente.



🗓️ 31 de marzo del 2022

🕙 19h

Para registrarse: https://t.co/euysFYKZMO pic.twitter.com/VeEj1jm6IZ — MUFP (@Mutual_Uru) March 28, 2022

El comunicado de la Comisión Electoral de la Mutual informa lo siguiente:

"En virtud del recurso de amparo presentado por el señor Andree González, donde solicita suspender nuestra elecciones el día lunes 4 de abril próximo por no aceptar el cambio de locación propuesto por esta Comisión por motivos sanitarios. Esta Comisión dispuso que todos los futbolistas activos emitan su voto en su lugar de entrenamiento y los Socios Honorarios en nuestra sede social.

Es por ello que informamos a ustedes que la Asamblea General Extraordinaria del día jueves 31 de marzo del 2022 se aplaza para las 19:30 horas en primer llamado y para las 20:30 horas en segundo llamado.

Motiva esta resolución que fueron citados a declarar los Sres: Diego Scotti, Mitchell Duarte (Comisión Directiva), Robert Flores, Juan Álvez y Sebastián Fernández (Comisión Electoral), al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14° Turno, ese mismo día, a las 17:00 horas".

Las listas habilitadas para la votación son la oficialista 2018 y la opositora 1950.

