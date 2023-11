Elecciones en Peñarol: día, hora y dónde votar al futuro presidente de los aurinegros

Peñarol vive una semana muy especial tanto en lo deportivo, como en lo político.

En lo que respecta a lo deportivo, viene de igualar 2-2 -jugando muy mal- el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central y solo con público visitante.

Ese punto, si bien lo mantuvo como único líder de la Tabla Anual con una unidad por encima de Liverpool, lo alejó en el segundo puesto del Torneo Clausura y ahora está a 4 unidades de los negriazules que son los líderes a alta de seis fechas.

Este martes por la noche sumará un nuevo capítulo en este certamen, cuando reciba a Cerro Largo en busca de tres puntos más que necesarios.

Pero con respecto a lo político, el próximo fin de semana se llevarán a cabo las elecciones en las que se elegirá al presidente y al consejo directivo que lo acompañará.

¿Día, hora y dónde votan los socios de Peñarol en las elecciones?

Las elecciones aurinegras se llevarán a cabo el próximo sábado 18 de noviembre.

El horario para que los socios puedan sufragar es desde la hora 10 y hasta las 20.

¿En dónde se vota en Montevideo? Exclusivamente en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, en tanto que en las afueras del mismo, por la calle Galicia entre Magallanes y Gaboto, habrá una carpa con urnas.

Así estarán ubicadas las urnas en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y en la carpa que estará ubicada afuera del mismo para que voten los socios carboneros

En el gimnasio del Palacio se colocarán 20 urnas, en tanto que en el hall sobre la calle MInas habrá seis y en el hall sobre la calle Magallanes, cinco.

En la carpa que estará en el exterior, se ubicarán 14 urnas más.

¿Dónde se puede votar en el Interior del país?

Por primera vez en la historia de las elecciones carboneras, habrá mesas para los asociados del Interior.

El tema lo pusieron a votación los consejeros Rodolfo Catino y Gastón Tealdi, y el oficialismo perdió 7-4 para que se colocaran mesas fuera de Montevideo.

Salvo en Canelones, en las otras 17 capitales del Interior se colocarán mesas.

Así lo informó Peñarol:

Artigas - Club Peñarol de Artigas

Colonia- Club Peñarol de Colonia

Durazno - Centro Unión S y D

Florida - Club Democrático

Fray Bentos - Centro de Protección de Choferes

Maldonado - Cancha de Peñarol fernandino

Melo - Garibaldi 736 - Salón Agua Hermosa

Mercedes - Club Peñarol de Mercedes

Minas - a definir

Paysandú - Club Social Sanducero

Rivera - Club Peñarol de Rivera

Rocha - Club Peñarol de Rocha

Salto - Club Peñarol de Salto

San José - Centro Cultural Español

Tacuarembó - Club Peñarol de Tacuarembó

Treinta y tres - Club Peñarol de Treinta y Tres

Trinidad- Club Peñarol de Flores

Por otra parte, Peñarol también informó que los socios activos o vitalicios con residencia en el Interior del país podrán inscribirse para venir gratuitamente a votar al Palacio Cr. Gastón Guelfi el próximo sábado 18 de noviembre, en ómnibus que colocarán los carboneros.

"En caso de estar habilitado en el circuito correspondiente al departamento de residencia registrado en la base de datos, el socio podrá elegir entre vivir la Experiencia Elecciones 2023 o votar en la mesa de la capital departamental asignada", informó Peñarol este lunes.

Y añade: "El tiempo de visita y permanencia en Montevideo estimada es de cuatro horas aproximadamente (recorrida por Ciudad Deportiva, Estadio Campeón del Siglo y Museo Palacio Peñarol)".

Los socios tienen tiempo para anotarse en la página web del club hasta este miércoles 15.

Estos son los recorridos de los ómnibus que informa Peñarol, aunque algunos no están definidos aún:

RUTA 3:

Artigas 04.00 am - A definir

Salto 06.45 am - Frente a Terminal (Predio de AFE)

Paysandú 08.15 am - Terminal

Trinidad 10.45 am - Plaza Constitución

Llegada a Montevideo 13.30 am

RUTA 2:

Fray bentos 07.00 am - A definir

Mercedes 07.45 am - A definir

Llegada a Montevideo 11.00 am

RUTA 1:

Colonia 08.00 am - A definir

Llegada a Montevideo 10.45 am

RUTA 5:

Rivera 06.45 am - Plaza Artigas

Tacuarembó 08.15 am - Terminal

Durazno 10.45 am - Plaza Sarandí

Llegada a Montevideo 13.15 hrs

RUTA 8:

Melo 06.00 am - Terminal

Treinta y Tres 07.40 am - Plaza 19 de abril

Llegada a Montevideo 11.40 am

RUTA 9:

Rocha 07.00 am - Terminal

Llegada a Montevideo 10.00 am

A su vez, por primera vez voto observado interdepartamental.

Esto implica que un socio habilitado para votar en Montevideo, pueda hacerlo en otro departamento, y su sufragio se le observará. Sucede lo mismo si un habilitado en el interior, vota en Montevideo.

¿Qué se necesita para votar?

El socio de Peñarol puede ejercer el voto tanto con carné de socio, TCAP o cédula de identidad.

El club informó a su vez que el vencimiento de la TCAP no se tomará en cuenta hasta nuevo aviso