Peñarol informó que pone mesas en el Interior y ómnibus para que sus socios puedan votar en Montevideo

Peñarol colocará mesas en el Interior del país para sus asociados que quieran votar en las elecciones del próximo sábado 18 de noviembre, tal como resolvió el consejo directivo el pasado viernes 3.

En dicha jornada y como informó Referí, siete de los 11 consejeros votaron para que ello ocurriera.

Los cuatro dirigentes oficialistas, Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat, Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg, votaron en contra.

La moción la pusieron a consideración entonces Rodolfo Catino y Gastón Tealdi.

Cabe recordar que en ninguna de las elecciones llevadas a cabo hasta ahora en la historia del club, los socios del Interior del país pudieron votar en su propio departamento.

Este lunes, Peñarol informó que los socios activos o vitalicios con residencia en el Interior del país podrán inscribirse para venir gratuitamente a votar al Palacio Cr. Gastón Guelfi el próximo sábado 18 de noviembre.

El mapa que subió Peñarol en su página web para los socios del Interior del país

"En caso de estar habilitado en el circuito correspondiente al departamento de residencia registrado en la base de datos, el socio podrá elegir entre vivir la Experiencia Elecciones 2023 o votar en la mesa de la capital departamental asignada", informó Peñarol este lunes.

Y añade: "El tiempo de visita y permanencia en Montevideo estimada es de cuatro horas aproximadamente (recorrida por Ciudad Deportiva, Estadio Campeón del Siglo y Museo Palacio Peñarol)".

Los socios tienen tiempo para anotarse en la página web del club hasta este miércoles 15.

Existirá por primera vez voto observado interdepartamental. Esto implica que un socio habilitado para votar en Montevideo, pueda hacerlo en otro departamento, y su sufragio se le observará. Sucede lo mismo si un habilitado en el interior, vota en Montevideo.

Estos son los recorridos de los ómnibus que informa Peñarol, aunque algunos no están definidos aún:

RUTA 3:

Artigas 04.00 am - A definir

Salto 06.45 am - Frente a Terminal (Predio de AFE)

Paysandú 08.15 am - Terminal

Trinidad 10.45 am - Plaza Constitución

Llegada a Montevideo 13.30 am

RUTA 2:

Fray bentos 07.00 am - A definir

Mercedes 07.45 am - A definir

Llegada a Montevideo 11.00 am

RUTA 1:

Colonia 08.00 am - A definir

Llegada a Montevideo 10.45 am

RUTA 5:

Rivera 06.45 am - Plaza Artigas

Tacuarembó 08.15 am - Terminal

Durazno 10.45 am - Plaza Sarandí

Llegada a Montevideo 13.15 hrs

RUTA 8:

Melo 06.00 am - Terminal

Treinta y Tres 07.40 am - Plaza 19 de abril

Llegada a Montevideo 11.40 am

RUTA 9:

Rocha 07.00 am - Terminal

Llegada a Montevideo 10.00 am