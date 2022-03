"Emocionalmente estoy muerta": la carta de Carmela Hontou a dos años de comenzar la pandemia

Dos años después del día que se confirmaron los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay, el 13 de marzo de 2020, Carmela Hontou aseguró que llevará a la justicia a aquellas personas que mintieron o la difamaron por ser uno de los primeros casos, y ser marcada como la responsable de la primera expansión de la pandemia en el país.

En una carta abierta con fecha del 13 de marzo de 2022, compartida por Hontou al periodista de CNN Darío Klein, la empresaria del mundo de la moda dijo que la fecha del inicio de la pandemia fue el día en el que "todo lo que había construido se desmoronó". "En el Uruguay me contagié del virus, me sentí morir varias veces, y aún con muchas secuelas pude superarlo, pero emocionalmente estoy muerta, y mi actividad laboral también", continuó.

En esos días, surgió la versión de que Carmela Hontou había asistido a un casamiento con cerca de 500 personas luego de llegar de Milán, Italia, el 7 de marzo, antes de que se confirmara que era uno de los primeros cuatro casos positivos. En diálogo con Telemundo, no obstante, la mujer denunció que ella se había ofrecido a realizarse el examen para definir si portaba la enfermedad, pero señaló que el Ministerio de Salud Pública (MSP) demoró unos días en acceder a su pedido al no considerar su caso de gravedad.

Según Hontou, en aquellos momentos "muchos dedos acusadores comenzaron a señalar sin saber que había ocurrido", y aún luego de confirmar que el virus estaba en Uruguay antes de la llegada de Carmela al país, igual "continuaron alimentando este disparate".

"Me trataron de genocida, de Nazi, de asesina y tantas cosas más que difícilmente pueda reproducir. Me denunciaron penalmente y fui sobreseída por falta de méritos. Hubo groseras mentiras, audios viralizados de personas que no son amigas, pero que saben quién soy, burdos montajes con videos truchos, acusaciones cobardes y algunos vivos que aprovecharon para hacer música o para inaugurar un nuevo deporte: el de pegarle a Carmela", criticó la diseñadora en la carta, y aseguró que estas personas serán llevadas a la justicia "para que se retracten, pidan disculpas, reparen en parte los daños ocasionados y se lleven una buena lección de este verdadero caso de linchamiento público".

Según Hontou, a pesar de estar "devastada", ha logrado comenzar a "reconstruir" su actividad laboral, que había quedado "destruida" luego de las acusaciones públicas. También ha conseguido "reconectar" con su "esencia creativa", y comenzar a "sanar", antes de "retomar" su vida.

"Este es mi país, y desde acá deberé encontrar los mecanismos de sanación que me lleven a construir una nueva realidad, a volver desde mis propias cenizas, y como confío en la justicia de los hombres, tarde o temprano pondrá a cada uno en su lugar", indicó Hontou, y luego pidió a dios que la saque "de este largo túnel", y le de "la paz y la claridad necesaria" para enfrentar "este tramo" de su vida.

La carta

CARTA ABIERTA

El 13 de marzo es y será un día que no olvidaré jamás en el resto de mi vida. Es el día donde todo lo que había construido se desmoronó. Lo primero que tengo para decir es que debo AGRADECER POR ESTAR VIVA, agradecer a mi familia, a mis amigos, y a mis hijos que fueron el sostén más grande, desde aquel 13 de marzo.

Cuando miro hacia atrás, me parece haber estado en una película de terror donde el planeta entero entró en una dolorosa crisis sanitaria, y todo el mundo se cerró. En el Uruguay me contagié del virus, me sentí morir varias veces, y aun con muchas secuelas pude superarlo, pero emocionalmente estoy muerta, y mi actividad laboral también.

Muchos dedos acusadores comenzaron a señalar sin saber que había ocurrido, y luego de comprobarse que el virus estaba en nuestro país antes de mi llegada, continuaron alimentando este disparate. Me trataron de genocida, de Nazi, de asesina y tantas cosas más que difícilmente pueda reproducir. Me denunciaron penalmente y fui sobreseída por falta de méritos. Hubo groseras mentiras, audios viralizados de personas que no son amigas, pero que saben quién soy, burdos montajes con videos truchos, acusaciones cobardes y algunos vivos que aprovecharon para hacer música o para inaugurar un nuevo deporte: el de pegarle a Carmela.

Es por ello que muchos de estos irresponsables, serán conducidos a la justicia, para que se retracten, pidan disculpas, reparen en parte los daños ocasionados y se lleven una buena lección de este verdadero caso de linchamiento público.

He aprendido mucho sobre mis compatriotas, hice nuevos amigos, muchos virtuales que fueron de vital apoyo en el día a día, y me tuve que armar de nuevo. A pesar de sentirme devastada, estoy volviendo a reconstruir mi actividad laboral que quedó destruida. A reconectar con mi esencia creativa, y en sanar primero para luego pensar en retomar mi vida. Pero antes debo seguir atravesando este dolor con cada citación judicial que debo hacer, cada conciliación que debo enviar, cada acción que los abogados realizan, vuelvo a caer en un pozo de angustia y soledad, vuelvo a enfermar y a tener que curarme, no imaginan los que jugaron ese siniestro deporte, el dolor que han causado.

Este es mi país, y desde acá deberé encontrar los mecanismos de sanación que me lleven a construir una nueva realidad, a volver desde mis propias cenizas, y como confío en la justicia de los hombres, tarde o temprano pondrá a cada uno en su lugar, y seguiré pidiendo a Dios, me saque de este largo túnel, y me de la paz y la claridad necesaria para enfrentar este tramo de mi vida.

El 13 de marzo será un día que no olvidaré en mi vida, créanme que hoy se me hizo muy largo, con tantas imágenes que aparecieron, tanto llanto y tanto dolor, pero el día se termina y mañana 14, Dios mediante, retomaré este largo camino de la sanación.

Carmela Hontou