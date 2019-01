Empataron Sevilla y Atlético de Madrid y se alejan de Barcelona

Sevilla y Atlético de Madrid empataron 1-1 gracias a sendos goles de los franceses Wissam Ben Yedder y Antoine Griezmann en la primera parte, con lo que los colchoneros mantienen la segunda plaza de la Liga tras hacer un discreto partido, en el que los andaluces expusieron más, pero sin lograr un mayor premio.



Los sevillistas hicieron un encuentro más completo, pero les faltó más pegada, después de que se adelantaran a ocho minutos del descanso con un tanto de Ben Yedder, neutralizado siete minutos después, en el último del primer tiempo, por un buen gol de falta directa de Griezmann, tras lo que en la segunda parte Vaclík y Oblak impidieron con buenas paradas que se moviera el marcador.



Tras el parón navideño, sevillistas y colchoneros llegaban terceros y segundos, respectivamente, a esta exigente cita en las alturas de la tabla, separados por dos puntos y con bajas (Franco Vázquez, Mercado o Aleix Vidal en los andaluces; y Filipe Luis, Diego Costa, Lucas Hernández y Gelson Martins en el Atlético), pero con el reto compartido de seguir la estela del líder, el Barcelona.



Con el central uruguayo Giménez, recuperado de su lesión, y el punta croata Kalinic en el banquillo, Diego Simeone apostó por Juanfran y Saúl Ñíguez de laterales, con el galo Thomas Lemar, que volvía tras una dolencia, en el medio campo junto a Thomas Partey, Rodrigo y Koke, y la pareja Ángel Correa-Griezmann en punta.



En el Sevilla, el técnico Pablo Machín alineó al francés Gnagnon de central por el danés Kjaer, recién salido de una lesión, y recuperó al carrilero Jesús Navas, tras un problema muscular, y a los centrocampistas Sarabia y el argentino Éver Banega, cumplidas sus sanciones, con Ben Yedder y el luso André Silva arriba.



Los hispalenses comenzaron con un punto más de chispa que un Atlético que destaca por su intensidad, pero que salió timorato y frío al Sánchez Pizjuán, lo que permitió al Sevilla controlar más el juego, ganar la batalla en el medio y tener más llegadas, como una volea de Roque Mesa y un cabezazo de Escudero, ambos sin éxito.



El equipo madrileño anduvo algo perdido, exhibió un escasísimo bagaje ofensivo y pareció no encontrarse cómodo ante un conjunto sevillista que, sin excesiva profundidad, le puso intensidad, exigió más al conjunto de Simeone y buscó más el gol.



Los andaluces estuvieron a punto de encontrarlo en un fortísimo tiro de André Silva, en el 36, que tocó ligeramente el esloveno Jan Oblak y se estrelló en la cruceta izquierda del marco atlético.



En el córner posterior, Jesús Navas, una pesadilla para la zaga visitante por la derecha, armó una jugada que aprovechó Ben Yedder para recoger un balón suelto en el área y hacer el 1-0 a ocho del descanso con su decimoquinto gol esta temporada, el noveno en Liga.



Sin embargo, el Atlético, que hasta entonces sólo lo había intentado con dos remates lejanos de Griezmann sin peligro para el checo Tomas Vaclík, reaccionó para restablecer la igualada.



Fue en el último minuto del primer tiempo y su protagonista, cómo no, Griezmann, que, con un tiro magistral, aprovechó una falta peligrosísima en la media luna del área sevillista para lograr el 1-1. El francés, que logró su octavo tanto en Liga, demostró su condición de pesadilla del Sevilla: le marcó su séptimo tanto en los últimos seis partidos.



En la reanudación se igualó bastante la contienda. El Atlético dio un paso adelante, despertó y empezó a avisar a los andaluces, como en un tiro cruzado de Saúl que paró Vaclík.



También lo intentó Sarabia, pero Oblak, muy seguro y acertado en todo el choque, respondió bien, y poco después Ben Yedder, pero remató ligeramente desviado en el 69.



El equilibrio fue mucho mayor en este segundo tiempo. Los atléticos siguieron sin mostrar muchos argumentos ofensivos, a excepción de la peligrosidad de Griezmann, mientras que el Sevilla lo intentó siempre, pero tampoco tuvo excesiva claridad.



Las fuerzas se igualaron en un periodo con emoción, pero sin brillo, en el que el marcador ya no se movió, pues surgieron las figuras de Tomas Vaclík y Jan Oblak, que salvaron a sus equipos en ocasiones de Sarabia, Navas y Gnagnon, por parte sevillista, y de Griezmann en un uno contra uno o Thomas, por parte atlética.

EFE