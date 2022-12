Empujón de precios de lana permitió captar valor a fin de año

Las lanas medias y gruesas terminaron el año con mayores bajas de precios que las lanas finas y súper finas. Un impulso de 11% en las cotizaciones de diciembre permitió captar mejores precios en Uruguay en el cierre de 2022.

La cotización en Australia de las lanas de 28 micras cayó 20% desde diciembre de 2021 y las de 26 micras bajaron 6,8% durante 2022, según las últimas cotizaciones de cada año, previo a los recesos de fin de año.

Las lanas de 21 micras cierran al año estables, con una pequeña corrección a la baja de 0,6% en 2022 respecto al año anterior. En el rango de 18 micras la baja fue de 2%.

Cotización de la lana.

En las últimas semanas se concretaron varios negocios en el mercado local que en los casos de lanas Corriedale “obedecen en parte a la necesidad de los productores de liberar stock”, dijo Mariano Rodríguez, presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale.

Los negocios informados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) para la semana pasada suman más de 123 mil kilos comercializados, y en lanas súper finas se captaron los mejores precios de la segunda mitad del año.

La cifra

48 millones es la cantidad de kilos de lana en galpones e industrias de Uruguay en diciembre 2022, relevó el SUL.

En la última semana se concretó una operación récord para la actual zafra 2022/23: un lote de 30.000 kgs de lana Merino de 16,2 micras a US$ 13,65 por kilo vellón.

El negocio fue realizado en setiembre –y sujeto a core-test que quedó pronto en los últimos días- según informó el SUL.

El lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS mostró un rendimiento al lavado de 80,9%.

Otro lote de lana Merino súper fina superó los US$ 10 por kilo vellón. En este caso de 5.000 kilos y 16,5 micras, grifa verde y con certificación RWS que obtuvo US$ 10,28 por kilo.

Otras referencias muestran ventas de lotes de 17,6 micras a US$ 9 por kilo, US$ 8,50 el kilo por lanas de 18,4 a 18,6 micras (grifa verde y RWS) y entre US$ 7 y US$ 7,30 por lotes Merino de 19 micras.

Un lote Corriedale cruza con Merino de 22,6 micras grifa verde fue comercializado a US$ 4,20 kilo vellón.

Para Corriedale se informó de un Lote de 5.500 kilos 26 micras acondicionado con grifa verde con rendimiento al lavado 80,6% vendido a US$ 2 por kilo.