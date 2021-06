En Australia hubo un fuerte repunte en el precio de las lanas

El precio de la lana en Australia mostró un fuerte repunte, con mejoras en casi todos los tipos de lanas.

Una fuerte demanda de China y una revitalización de las compras indias y europeas proporcionó el impulso.

Esta fue la tercera semana consecutiva en la que el mercado se dirige en dirección positiva.

A una demanda fortalecida se le suma una menor oferta programada en los próximos remates.

En la subasta del 2 de junio, el Indicador de Mercado del Este (IME) alcanzó los US$ 10,40 por kilo base limpia, una suba de 18 centavos o 1,8% respecto a la cotización de la semana anterior.

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 32% por encima.

Las lanas de Merino por debajo de las 19,5 micras fueron las que más subieron respecto a la semana pasada, con alzas de entre 1,6% y 2,5%. Mientras, las lanas más gruesas subieron entre 0,4% y 2%. Las lanas de 28 micras finalmente disfrutaron de un poco de aumento y mostraron una suba de 2,3%.

“Esta semana se hizo evidente un área de interés más generalizada por parte de los compradores. Tanto los fabricantes chinos como los europeos ejercieron más influencia tanto en el sector Merino como en los cruzados”, publicó Australian Wool Innovation.

Juan Samuelle

Mejoró el panorama en el mercado lanero internacional.

En el mercado local se registró esta semana una mayor colocación.

Según indicó la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros de Uruguay, se realizaron negocios por un lote Merino super fino de 18 micras grifa amarilla a US$ 7,85 por kilo, de 19 micras grifa verde a US$ 6,50 y de 21 micras grifa verde a US$ 6 por kilo. Por lana de cruzas Merino/Ideal/Dohne de 23 micras grifa verde se pagó US$ 4,5, mientras la lana Corriedale de 27 y 28 micras cotizó en US$ 2,30 y US$ 2,20 por kilo, respectivamente.