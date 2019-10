En busca de los datos de egreso de UTU: crónica de una misión imposible

"El dato de egreso no está. Es muy complejo llegar a eso". Sentado en la sala del directorio de UTU, el encargado de prensa de ese subsistema, Carlos Callero, reconoció que la información solicitada por El Observador no estaba disponible. "¿Puedo hablar con la directora, entonces, para que declare públicamente esto que usted me está confesando?", consultó este medio. "No, ella ahora está en una reunión. Podemos gestionar una entrevista para la semana que viene", fue la respuesta del funcionario. Nilsa Pérez, la directora, que había citado a El Observador a su oficina, ahora estaba en la sala contigua.