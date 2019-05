En caso de paro de Adeom, IMM no le pedirá a privados que vacíen los contenedores

El director de Gestión Ambiental tiene una gran pizarra en su oficina en la que tiene dibujada una gráfica con la evolución de la acumulación de basura durante el año. "Hay picos a lo largo del año. ¿Qué hace cualquier empresa que administra responsablemente sus recursos? Si fabricás juguetes y llega el día del niño, Navidad y Reyes... Tenés picos de distribución. Te dimensionás para las condiciones normales y en los picos tercerizás... Cualquier otra cosa sería mala administración porque le estás pagando el sueldo a alguien que está ocioso todo el tiempo", detalló.

De esa manera explicó a El Observador el director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Fernando Puntigliano, que la comuna no le pedirá a privados que vacíen los contenedores si hay un paro sindical, aunque sí seguirá adelante la licitación para tercerizar el servicio en fechas especiales.

"Establecimos un acuerdo de palabra. El porcentaje de levantamiento de residuos normal no se elevará en caso de conflicto por el tercerizado", afirmó Puntigliano y agregó que esto mismo fue planteado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "No se incrementaría para suplir los efectos de los conflictos", explicó en relación a los eventuales paros de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Pese a esto, consideró que si se da un conflicto de 20 días esta posición podrá ser revisada.

Puntigliano sostuvo que en los dos años que lleva al frente del departamento de Gestión Ambiental, Adeom no ha hecho ni una sola propuesta para "ninguna actividad" relacionada con la limpieza de la ciudad. La única excepción fue una propuesta para solapar horarios de los trabajadores de ese sector, algo sobre lo que la comuna ya venía trabajando.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, señaló el martes -luego de una reunión con las autoridades de la IMM- que el gobierno departamental está a punto de contratar "rompe huelgas" y que está "tercerizando" la limpieza de la ciudad. Esto último hace referencia a la licitación para incluir privados en la recolección de basura, específicamente en el levante lateral de contenedores.

Además, la dirigente sindical aseguró que Adeom tiene propuestas alternativas para el vaciado de los contenedores. Puntigliano, sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibió ninguna.

El director de Gestión Ambiental sostuvo que la idea de incorporar privados fue anunciada a Adeom hace más de un año. Sin embargo, el quiebre se dio en enero cuando el entonces intendente Daniel Martínez comunicó que se instalaría un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con Adeom y el PIT-CNT. La intención de Martínez era que el gremio accediera a establecer sus propias guardias gremiales. Sin embargo, el diálogo no prosperó y la intendencia reforzó su intención de contratar a privados.

"¿Por qué esto es un motivo de debate? Porque creo que es el único eslabón de la cadena logística en el que sólo actúan municipales. Es más una discusión política que una discusión de contenido", manifestó Puntigliano.

Del 100% del vaciado de contenedores, 90% está en manos de municipales y el restante 10% es el que se pretende pasar en manos de privados. "¿Para qué llamamos a la licitación? Para que este 10% recoja los feriados -salvo el 1° de mayo- y para aquellos circuitos que no se hayan podido completar", señaló Puntigliano. Para los casos de conflictos sindicales la intendencia ya cuenta con organizaciones civiles que se encargan de limpiar alrededor del contenedor, lo que denominó como "zona limpia".

Por el momento, la licitación continúa en el departamento de compras de la IMM, donde se le están haciendo los últimos ajustes. Adeom puso como condición en la última reunión con la intendencia que se diera marcha atrás con la contratación de privados para seguir negociando. Consultado al respecto, el director de Gestión Humana afirmó que la comuna no puede anular una licitación que todavía no se publicó. "No se puede parar una licitación que todavía no se publicó. Salvo que viniera una propuesta a tiempo y fuera de recibo... Todavía no hemos recibido ninguna", insistió.