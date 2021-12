En Chicago la referencia de precio para el trigo bajó un escalón

En el mercado de granos transcurrió una semana equilibrada, con alguna baja para las referencias de precio en trigo y soja y con dos novedades importantes.

Por un lado, empieza a trascender la lógica de la nueva normativa de Estados Unidos en torno a los biocombustibles, que favorecen más al maíz que a la soja.

Por otra parte, se conoció el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que en la previa planteaba desde los privados un aumento del stock de soja y trigo de Estados Unidos por un menor ritmo exportador del registrado el año pasado.

En los hechos, el informe mantuvo los stocks de soja y maíz para Estados Unidos y se confirmó una suba en la proyección de existencias finales para el trigo tanto para Estados Unidos –debido a una menor demanda externa– como a nivel mundial, con un incremento en la producción esperada para Rusia y Australia.

En lo que refiere a biocombustibles, los trascendidos de prensa señalan que hay una corrección retroactiva en el mandato a las refinerías y un gradual mayor uso requerido hacia delante.

De los 15.000 millones de galones de etanol que debían mezclarse en 2019 se pasaría a 12.500 millones en 2020, a 13.300 millones en 2021 y a 15.000 millones en 2022 (un galón son 3,785 litros).

Estas cifras, que implican una baja retroactiva de las obligaciones de las refinerías y una mejora futura, no entusiasmaron al mercado.

Mientras, en Uruguay avanza a una gran velocidad la cosecha de invierno y se confirma una siembra muy temprana de cultivos de segunda, algunos ya naciendo con la humedad del suelo que dejaron las lluvias de fines de noviembre, pero con la incertidumbre que generan las pocas lluvias de diciembre.

En cultivos de invierno se confirman muy buenos rendimientos y una expansión importante de la producción de colza y cebada.

Dentro de fronteras la firmeza del precio del trigo se mantiene, para el mercado interno hay US$ 290 por tonelada, la exportación paga US$ 280 y el forrajero cotiza entre US$ 215 y US$ 230.

La baja en Chicago modera el precio de la cebada que, según las distintas vías comerciales, se ubica entre US$ 264 y US$ 290 por tonelada.

La soja se mantiene estable para la próxima cosecha algo por debajo de US$ 450 por tonelada.

Juan Samuelle

