En el mercado de la soja se consolidó un ajuste negativo en Chicago

Los futuros para la soja en Chicago han perdido más de US$ 10 por tonelada o 3% desde la firma de la fase uno del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. El mercado no cree en los anuncios sobre un incremento relevante de compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, a lo que se suma el ingreso de una buena producción de soja brasileña y con valores competitivos.

Esta es la última semana de actividad antes de los festejos del Año Nuevo Lunar en China y no se han visto movimientos de compras por la soja estadounidense, lo que llevó a un ajuste negativo en los futuros.

En el mercado local no hay oferta ni negocios, con valores que nominalmente pueden estar algo debajo de los US$ 320 por tonelada.

Las lluvias posteriores al episodio generalizado del 15 de enero han sido dispersas, y eso es lo que lleva a que los productores no estén dispuestos a tomar posición vendedora.

Valores firmes en trigo

En el mercado local se han afirmado las cotizaciones de trigo, aunque todavía no se arma un mercado de exportación. Por mercadería a entregar en el puerto se puede llegar a US$ 195-US$ 200 por tonelada, con valores más bajos para el trigo que ya está en las plantas de los exportadores. Según la publicación Monitor Agrícola, en las últimas semanas ha habido demanda desde el exterior por trigo uruguayo, aunque a valores que todavía no generan oferta por parte de los agricultores.

Entre los agricultores hay expectativa de valores mayores, por el incremento de los precios registrado en Argentina, aunque los exportadores señalan que en ese mercado las subas se dan por las necesidades de los molinos en el mercado interno.

Con ya prácticamente negociada toda la cebada y la colza, los productores esperan igualmente que demanda desde Brasil les permita obtener mejores valores por el cereal.

Esperando por el maíz

En el maíz se empiezan a ver posibles valores por las primeras cosechas, aunque todavía no se ha armado el mercado. En general, se descuenta que los rendimientos por el maíz sembrado más temprano serán inferiores a un año atrás, debido al déficit de lluvias de diciembre. Entre los operadores se espera que los precios a levantar estén por encima del año pasado, a pesar del aumento del área sembrada.

Un factor relevante es la firmeza de los precios del maíz en la región.

Tanto en Brasil como en Paraguay la oferta de maíz de la zafra anterior es limitada, debido a los altos volúmenes exportados en la segunda mitad del año pasado. En ambos países una cosecha más retrasada de la soja llevaría a demoras en la siembra de la llamada safrinha, que representa la mayor parte de la producción de maíz en esos países.