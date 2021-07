En la piel de Simone Biles: ¿qué sintió? ¿por qué se bajó? ¿por qué su decisión fue revolucionaria?

El peso de todos los ojos del mundo. La exigencia de la perfección. La responsabilidad por el equipo. Demonios. Muchos demonios dando vueltas por la cabeza. La presión de ser la mejor y tener que ratificarlo en cada competencia. Simone Biles dijo basta. La mejor gimnasta del mundo se plantó en la competición por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tras un fallido intento en salto, se retiró y pidió el cambio. Sin cantar lesión y sin ocultar las verdaderas razones de su desistimiento.

¿Qué pudo llevar a un deportista de la elite mundial a tomar esa decisión? ¿Qué particularidades tiene la gimnasia artística? ¿Estuvo bien en hacer lo que hizo? Referí buscó estas y otras respuestas consultando a especialistas en el tema: dos entrenadores de gimnasia artística, una jueza internacional, una gimnasta y una psicóloga deportiva.

AFP

"Fue una estrategia de afrontamiento saludable", dijo Verónica Tutte

"A eso se le llama presión, cuanto más expectativas, más presión se genera y llega un momento que es inmanejable. Lo que hizo Biles es súper valorable", dijo Luciana Rodríguez quien practicó gimnasia artística desde los ocho a los 15 años, luego fue jueza y desde los 18 da clases, entrena y forma talentos en este exigente deporte.

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", Biles en conferencia de prensa.

¿Por qué? "Porque esto va a marcar un antes y un después en el deporte. A ella siempre se la destacó por su seguridad, por ser fuera de lo natural y normal, pero es alguien que sufre como todos los demás deportistas y lo que hizo fue visibilizar la salud mental cuando nos estamos dando cuenta de que la salud mental es realmente un problema", explicó.

"Simone tiene una historia de vida complicada que contó en su libro (Courage to Soar, Coraje para volar), arrastró problemas muy graves con su selección y creo que lo que le pasó viene de la mano con la madurez. Cuando sos joven sos mucho más inconsciente, a medida que crecés te das cuenta que la presión es otra, que tiene otro peso sobre los hombros", dijo Rodríguez, que es directora del club CGA y entrenadora de las selecciones juveniles uruguayas.

"No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", Biles en la conferencia

Romina Castellini, jueza de gimnasia artística femenina en Uruguay desde 2006 e internacional desde 2017, fue un paso más allá en su explicación: "Simone viene de torneos complicados en la temporada, con errores inusuales en ella, por cuestiones de concentración. Lo que le pasó en la clasificación (avanzó a las finales de todos los aparatos pero dejó dudas en su rendimiento) y este martes con la salida de líneas de la pedana demuestran esa tendencia. Se retiró porque se perdió en el aire tras un Yurchenko y lo hizo para priorizar la salud mental. No necesariamente sucumbió a la presión sino porque no sentía en control a su propio cuerpo. Si eso le pasa a Messi seguramente no meterá goles, pero si pasa en gimnasia artística, si te perdés en el aire podés tener una accidente grave, muy grave".

"No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros", Biles en Instagram

"Esto que pasa con la selección de Estados Unidos es un reflejo de la crisis institucional de USA Gymnastics, por las denuncias de abuso sexual sobre Larry Nassar, por las denuncias de Laurie Hernández por abuso mental y emocional contra su entrenadora Maggie Haney, porque la forma en que se manejó USA Gymnastics no fue transparente. Simone llegó a declarar que era una muy difícil estar en una organización a la que 'le damos todos y no es capaz de protegernos'. Dijo eso porque la institución sabía cosas pero taparon el escándalo", agregó Castellini quien escribe una newsletter de gimnasia artística llamada Mundo GAF.

AFP

Simone Biles, perdida en Tokio

"Lo de Simone es un ejemplo positivo de priorizar la salud física y mental porque entregó un mensaje muy importante. Porque seguramente muchas chicas de acá lo hayan visto y si mañana les duele el pie van a valorar la posibilidad de no competir y retirarse. También lo que hizo Naomi Osaka de salir a hablar. Son ejemplos que ojalá que sirvan para que padres y entrenadores puedan reflexionar al respecto", agregó quien también integra grupo de trabajo sobre seguridad en el deporte en la Federación Internacional de Gimnasia que aspira a proponer y apoyar varios proyectos que empujen a un cambio cultural en la gimnasia, para tener un deporte más sano y proteger a los deportistas en aspectos tanto físicos como mentales.

"Equiparar vulnerabilidad con debilidad es un error conceptual. Lo de Simone fue 'me tengo que bajar para cuidarme a mí y a mis compañeras porque si yo estoy mal eso las va a afectar'. Eso es vulnerabilidad y no es debilidad. Escuché comentarios del tipo '¿cómo va a abandonar el equipo?' cuando la interpretación que se debe hacer es todo lo contrario, porque tenés que ser muy fuerte para hablar con el entrenador, el médico y tus compañeras para decirles que no estás bien y que el equipo va a estar bien con ella apoyándolas afuera", concluyó Castellini.

AFP

El saludo con las campeonas, Rusia

Verónica Tutte, psicóloga deportiva de vasta trayectoria en el mundo deportivo, explicó en diálogo con Referí: "Es sano que pase lo que pasó. La presión tiene una connotación negativa cuando se convierte en ansiedad pero también es la base para la activación del alto rendimiento porque esa cuota inicial, ese pulso energético, que es biológico, es lo que activa la competencia. La presión tiene dos polos de salida, uno negativo que se traduce en ansiedad competitiva y una salida positiva que se canaliza para el gesto técnico".

"Lo que le pasó es lógico, le pasa a todos y no lo supo controlar. Fue una estrategia de afrontamiento saludable. Fue decir 'no estoy segura, estoy en peligro, no estoy condiciones'. Podía haber seguido y lesionarse para que todo el mundo dijera 'pobre Simone que se lesionó', pero tomó la otra opción, la del 'no me siento con la concentración suficiente y no me voy a poner en peligro'".

Getty Images

Biles, una de las mejores deportistas del mundo

"Los psicólogos trabajamos en estrategias de afrontamiento y es saludable que se pueda hablar de emociones en el deporte. Antes te pedían que te sacaras la mochila para salir a la cancha, que dejaras todos tus problemas afuera, ahora es todo lo opuesto, hay que traer las emociones, canalizarlas y buscar tanto el rendimiento deportivo como el bienestar", explicó la profesional.

A Biles le queda por disputar el all-around y las cuatro finales por aparato (suelo, salto, barras asimétricas y viga de equilibrio). ¿Cómo llegará a esas competencias? "Que ya haya puesto puesto de manifiesto todo esto ya fue liberador porque seguramente se quitó presión al expresarlo y así ajustó expectativas de la gente. Al bajar esas expectativas ella también se libera como un globo que se descomprime. Quizás pueda sentir deseos y ganas de competir pero lo que hizo fue dejar un mensaje muy importante: que no siempre se puede. Y es sano".

AFP

El respaldo de las compañeras

Mario Martínez, entrenador de Víctor Rostagno en gimnasia artística masculina, también dio su punto de vista: "La presión es uno de los factores que más juegan en el rendimiento de un gimnasta. Siempre trato de trabajarlo en la preparación y el entrenamiento además de las competencias. El primer concepto es el de disfrutar lo que se está haciendo. Después de eso está el sacrificio y pagar el precio de la intensidad del trabajo. Si lo hacés como una auto-obligación o por presión familiar o para rendir por ser el mejor de un club o de un país, eso a la corta o a la larga te hace perder. El deportista tiene que tener una estabilidad. Si hay apoyo, condiciones y todo en la vida personal del deportista, ahí se le puede dar intensidad al trabajo. Si algo falla, si la persona tiene algún problema hay que intentar que siga vinculado al deporte y que recuperen el disfrute".

Pierina Cedrés, quien representa a Uruguay en la rama femenina de artística, tiene 19 años y es de Maldonado y salvando la luz de la distancia que la separa de Biles afirmó: "Creo que la presión le jugó muy mal. Todo el mundo la estaba viendo para que le saliera todo perfecto y eso es una presión extra, como también la de llevar el equipo al hombro y esa fue la gota que derramó el vaso".

AFP

Uno de los errores en piso

"Representar a Uruguay es muchísima presión porque tenés que dejar bien a Uruguay, hacer bien lo que entrenaste, demostrarlo en la competencia y superar los nervios y la ansiedad", expresó Cedrés quien desde hace cinco años trabaja estos aspectos con psicólogo.

"Trabajamos en pensamientos positivos, respiraciones, en herramientas para manejar la presión que igual siempre va a estar presente, pero tenés que saber cómo manejarla. Lo que hizo Simone me pareció bien porque fue para cuidarse. Lo charlamos con muchas compañeras del deporte y coincidimos que era lógico, que en un momento iba a explotar".