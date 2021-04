Lacalle Pou con intendentes del Frente Amplio: estos fueron los planteos de Cosse, Lima y Orsi

El presidente Luis Lacalle Pou recibió este martes durante una hora y 15 minutos a los tres intendentes del Frente Amplio, Caraolina Cosse (Montevideo), Andrés Lima (Salto) y Yamandú Orsi (Canelones). Luego la reunión los jefes comunales dieron una conferencia de prensa en la que detallaron los planteos realizados para atender la emergencia sanitaria, que incluyen propuestas para la generación de empleo, el desarrollo de obras, la suspensión de desalojos y mayores instancias de diálogo entre el sistema político.

La intendenta de Montevideo dijo que el encuentro de este martes con el presidente Lacalle Pou fue una "buena reunión", y aclaró que los tres intendentes presentaron sus inquietudes y propuestas en nombre de sus departamentos y no de la fuerza política. Entre los planteos, según dijo, hubo algunos en los que coincidieron y otros fueron particulares para cada departamento.

Cosse detalló en la conferencia de prensa las propuestas que presentó en la reunión, que están divididas por áreas. Una se vincula a la creación de una mesa de trabajo, integrada por todos los partidos, los gobiernos departamentales, cámaras empresariales, y la universidad, entre otros actores.

En conjunto, los intendentes pidieron suspender los desalojos ante la crisis generada por la pandemia. Esta propuesta quedó a estudio de Lacalle Pou.

En la conversación sugirió la posibilidad de planificar juntos el "devenir de la vacunación" y Orsi planteó producir vacunas en Uruguay en Canelones.

El jerarca canario también se refirió a limitar más actividades para minimizar la movilización, algo que no está de momento en los planes del gobierno.

Lima agregó que hubo coincidencias de las tres intendencias en presentar propuestas de generación de empleo y obras de infraestructura.

"Vinimos con intención de trabajar propuestas para salir de esta situación. En lo inmediato, políticas sociales son necesarias, y más adelante el desarrollo", señaló el intendente salteño.

En cuanto al transporte, propuso mantener el aforo, exigir la sanitización y vacunar a usuarios frecuentes, además de reincorporar a trabajadores que están en el seguro de paro, destinando ese monto al subsidio del sistema de transporte.

Cosse también propuso que el Plan ABC que instrumentó al asumir se replique en todos los departamentos, para generar trabajo y brindar incentivos para la creación de empleo.

En cuanto a la vivienda, planteó enfrentar la emergencia habitacional con subsidios de alquileres a residentes en pensiones, y otras propuestas vinculadas a la generación "más rápida de vivienda".

Diego Battiste

Reunión entre los intendentes frenteamplistas y Lacalle Pou

El intendente de Canelones dijo que todas las propuestas planteadas van en el sentido de "ser conscientes en el momento en que estamos".

En tanto, el intendente de Salto, Andrés Lima, señaló la importancia de concretar la reunión con Lacalle Pou. "Todos queremos el mismo objetivo, poder salir cuánto antes de esta situación, por las consecuencias sociales y económicas que trae la pandemia", señaló. En este sentido, dijo que es importante "acelerar el proceso de vacunación".

Sobre la propuesta del gobierno de asignar tareas puntuales y zafrales –a través de las 19 intendencias– a unos 15 mil uruguayos que estén sin trabajo y no sean beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni del seguro de paro que paga el Banco de Previsión Social (BPS), Cosse dijo que ya se realiza algo similar en la Intendencia de Montevideo, y que en el marco del Congreso de Intendentes se llevará adelante la propuesta. "Trabajaremos para que esto funcione bien", comentó.

Sobre el apoyo a esta población a cambio de realizar tareas, Cosse dijo que no comparte esa medida. "Acá estamos hablando de gente que está muy mal y la gente que está muy mal, el Estado tiene que apoyar. No estoy hablando de caridad, estoy hablando de apoyo, del escudo de los débiles", señaló. Al mismo tiempo, dijo que "hay que tomar medidas de reactivación de la economía, para tener una oportunidad, por eso planteamos obras de infraestructura", aclaró.

Por su parte, Orsi dijo que este contexto de emergencia "no corresponde hacer ese planteo filosófico". "En épocas de guerra hay que tomar medidas urgentes para que no se caigan compatriotas y no desaparezcan empresas", apuntó.