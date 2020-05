Encierro improductivo sin culpas y la vuelta al cine

Hola. Bienvenido a Pícnic! que hoy llega con espíritu colaborativo, uno de los lemas de este encuentro virtual que comienza en una newsletter y se desdobla en mails, redes sociales y comentarios de conocidos y desconocidos. En esto de que nos ha cambiado un tanto la vida al ritmo de una emergencia planetaria, empezamos a valorar aún más el poder de la comunidad, de lo que podemos hacer juntos, de la colaboración y de la solidaridad. Ya no se trata solamente de ayudar a alguien o de donar algo (bienvenidas ambas actitudes, claro está) sino también de buscar y encontrar modos de tejer economías circulares en las que todos podamos compartir nuestros talentos y productos y recibir otros a cambio. En buena parte esta semana me inspiré en una cuenta de Instagram que es un almacén de oficios basado en buena parte en el trueque. Cómo dice nuestro cantante/filósofo Jorge Drexler, “cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da”. Al ritmo de este fluir hoy te invito a leer sobre cine, series, dolores de cuello, productividad exagerada y tantas otras cuestiones interesantes que me comparten y les comparto. Soy Carina Novarese y espero tus recomendaciones e historias, como siempre, por acá.