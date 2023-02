Entrevista a Orsi: el "canarito" que se enamoró de la docencia

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, repasó su infancia en el almacén que tenían sus padres y su etapa como profesor de historia. En la entrevista de Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador, conducido por Oscar González Oro contó que la infancia la disfrutó en el campo. "Me crié en una casa donde no había luz eléctrica. Y ahí nos mudamos a la ciudad de Canelones. La vida de barrio me marcó mucho, me encantaba. Jugábamos la pelota en la calle. Viví una infancia en un barrio divino", recordó.

Aquí un resumen de la entrevista:

¿Dónde quedó el profe de historia?

Pesco mucho ahí. Pesco mucho en ese tiempo. Sí. No ejerzo desde el 2004.

¿Te gustaba?

Sí, me gustaba. Me gusta. Al principio, no lo extrañaba. Ahora estoy como diciendo “pah sería bueno”. Me gusta.

Pasando los 50, miras para atrás. ¿Qué ves?

Creo que tengo que detenerme a mirar un poco más porque vas tan rápido. Y veo un gurí canarito del campo que se crio después en un barrio de una ciudad media de Canelones del interior. Yo me crie en otro lugar. Que me enamoré de la docencia o ese canarito se enamoró de la docencia de la educación y que tuve la suerte de pasar de la adolescencia a la juventud en ese proceso maravilloso del Uruguay que fue la recuperación de la libertad y la democracia, entonces también me enamoré de esa forma de convivir que es la que convivimos ahora. Veo eso y todo pasa muy rápido y reconozco que no me he dado el tiempo de mirar con tranquilidad para atrás.

¿El almacén no está más?

Hay una pinturería ahora

¿Cuándo pasás por ahí que te pasa?

No me he animado a llegar. Sí, a mi casa de campo sí. A la tapera he ido. Tengo que pasar un día, tengo que pasar y ver si está el sótano, el fondo. nosotros incluso los primeros años vivimos ahí. Porque antes los niños ayudábamos a los padres y en otros trabajos. Hoy es medio raro pero en el campo se daba.

Volvé al almacén, hacele caso a un viejo

Voy a pasar por la pinturería

Te van a aparecer imágenes muy fuertes.

Me pasó con la ida al campo y como que ahí te animas bastante más, pero voy a tener…por eso te digo, me faltan, y eso me lo critico, los tiempos para estar conmigo y mirar.