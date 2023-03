Érica Rivas: "la risa es muy poderosa, en ella entra mucha verdad"

Al momento de contar su vida y las decisiones que fueron definiendo su camino, Érica Rivas repite siempre que quiso ser actriz porque quería hacer reír al resto. Por eso disfruta particularmente los papeles de comedia. Disfruta el drama, la tragedia, la melancolía y los roles sufridos, pero cuando logra sacar una carcajada, se emociona.

La actriz argentina, que tuvo quizás su rol humorístico más conocido en la serie televisiva Casados con hijos, pero que encontró la posibilidad de hacer comedia en asuntos más oscuros como Relatos salvajes, vendrá este mes a Montevideo para presentar por segunda vez la obra ¿Qué pasa hoy acá? en la que puede despuntar esa faceta.

Escrita y protagonizada junto al actor, comediante y politólogo Martín Rechimuzzi (conocido por su humor político y por diversos personajes paródicos en redes sociales, radio y televisión argentina), la obra se compone de tres sketches que debaten sobre el encierro y la libertad, y que evocan y canalizan el espíritu y el humor del actor argentino-uruguayo Alejandro Urdapilleta, Urda, colaborador habitual de “Batato” Barea y Antonio Gasalla, además de ícono del teatro Parakultural de Buenos Aires.

Con esas influencias bien marcadas, la obra, advierte Rivas en diálogo telefónico con El Observador, se describe como “un happening teatral” porque está en un proceso permanente de cambio y reescritura. Lo que se mantiene es su espíritu y la noción de que una risa puede servir para motivar cambios, para reflexionar. Para despertar, como dice Rivas, la revolución.

La actriz habló sobre la obra que presentará el próximo 26 de marzo en el Complejo Sala Show, sobre su vínculo con el humor, y hasta de su próxima película para Netflix. Este es un resumen de esa charla:

¿Cómo conociste a Martín y cómo nace la obra?

Empecé a ver lo que hacía Martín, y desde el primer momento me pareció muy talentoso. Quise saber más, y me di cuenta de que me daban muchas ganas de trabajar con él. Después cuando lo vi en teatro me hizo acordar muchísimo a Urda, y eso me inspiró también muchísimo para pensar en algo para hacer juntos. Cuando se lo dije, él resultó ser ultra fan de Urda, nunca lo había visto en teatro, pero si en El palacio de la risa con Gasalla en los 90. Y fue un encuentro hermoso, porque compartir semejante amor por alguien que lo cambió todo en la actuación y yo diría que en la literatura también, una persona que siempre estamos invocando, y pensar en algo juntos para evocarlo siempre fue un placer y lo sigue siendo.

¿Cómo fue el proceso de escritura en conjunto?

Nos empezamos a juntar antes de la pandemia, a imaginar una obra, sketches y después terminó pasando en la vida real lo que escribimos (risas). Nos imaginamos un mundo distópico, donde no se podía salir a la calle, lo decíamos como algo salido de una imaginación muy alterada, como un delirio, y ahí nos quedamos un poco quietos, sorprendidos por el poder que teníamos. En febrero de 2021 empezamos a hacer la obra, y así empezó a rodar esto que denominamos como un happening teatral para ponerle un nombre que se refiriera a aquellos que inspiraron al Parakultural, que fueron la generación anterior, la del Di Tella, y además porque sentimos que estamos todo el tiempo trabajando sobre el presente, sobre lo que nos convoca, sobre lo que le pasa a la gente cuando viene, las devoluciones, lo que sentimos, es una obra en movimiento, es algo que está pasando todo el tiempo.

¿Hay improvisación?

La verdad es que no tanto como parece de afuera. Todo el tiempo hay modificaciones porque todo el tiempo estamos pensando y repensando la obra, pero no es que nos subimos al escenario y no sabemos que vamos a hacer. Martín es un gran improvisador, yo no podría decir que improviso como él. Tenemos parámetros claros, tenemos textos.

La obra está todo el tiempo 4 en reescritura y es alucinante. Porque yo me encontré con un compañero que no te puedo decir que no esperaba, pero es muy hermoso. Nos inspiramos, o al menos yo espero inspirarlo, pero a mí él me inspira muchísimo. Y la verdad es que es un compañero ideal para esto, porque te dispara la imaginación, es algo bien activo, bien lúdico. Para mí es un regalo haberlo encontrado y no tenemos ningún problema. No tenemos problemas en lo que queremos contar, aunque a veces no coincidimos pero en lo profundo si estamos de acuerdo, entonces es muy lindo eso.

¿Te acordás de la primera vez que viste a Urdapilleta?

Yo tenía 19 años y me habían llamado para hacer El relámpago, una obra de Strindberg, que estaba en el teatro San Martín y la dirigía mi maestro de actuación. Yo estaba muy, muy nerviosa, no conocía el trabajo de Urda, lo conocía por la tele, pero me impresionó muchísimo él, me enamoré al instante, en cuanto lo vi. Era muy adorable, muy hermoso estar con él, charlar, era gracioso. Y enseguida también me hice fan de sus cosas en teatro, y me acuerdo de que me surgió ese enamoramiento enseguida (risas). Me acuerdo que me dijo "no te enamores de mí", y yo "ah, bueno". Igual seguí enamorada y no le dije nada.

¿Qué te hace reír?

La verdad es que no me doy cuenta, pero me río mucho. Me gusta reírme. Me da risa la ridiculez de la opresión, de las personas que la ejercen. Me dan risa los chistes familiares, las cosas que yo recuerdo y que imprimo como algo familiar. Eso me da mucho placer, además, y con Martín me pasa eso. A veces pienso "¿cómo sabe esto, ¿cómo sabe que en mi familia nos reíamos de esto?", eso de tener el mismo humor. Lo proyecta y todos pensamos lo mismo.

¿Qué te permite la comedia como actriz?

Burlarme del poder, de la opresión, de lo que es ridículo, de los límites. Ser insolente y cuestionar, y poder abrir a que juntos cuestionemos cosas. No solamente yo. Por eso me encanta también reírme con otras personas que me hacen reír. Eso me genera como una sensación de revolución, de que se va a poder.

Motivar reflexiones disparadas por la risa, digamos

Claro, incluso como a mí me pasa de reírme de cosas que digo "mirá de lo que me estoy riendo". O me genera como esa sensación de contrariedad. Es que la risa es una cosa muy poderosa, en la risa entra mucha verdad. Entra algo muy fuerte, muy luminoso, muy necesario. Nos une, nos enfrenta con lo que realmente tenemos que estar enfrentados y contra lo que tenemos que estar unidos para enfrentarlo. Siento que la risa es revolución. No soy la primera que lo dice, pero adhiero a eso, y me parece muy importante. Y por eso me parece tan importante poder saber de qué se trata cuando estamos haciendo humor. No es una pavada hacer humor, cuando uno se ríe algo se ablanda y entra algo también.

¿La comedia es para vos también un corte de los papeles más sufridos?

Todo lo que hago, lo hago para hacer reír. También me gusta lo otro, llorar, soy súper melancólica, tengo tendencia a eso, pero yo soy actriz porque me gusta hacer reír. Esa es la verdad.

¿Y qué pasa cuando ves que el otro se rio de algo que hiciste?

Me da una emoción…lo pienso y me emociono. Me emociona compartir eso y me da una sensación de agradecimiento, que yo sé que también le pasa a la gente cuando nos reímos juntes de algo que dije o que hago.

Elena sabe, su nueva película para Netflix y una colaboración con su hija

La directora y las protagonistas de Elena Sabe

Antes de venir a Montevideo con ¿Qué pasa hoy acá?, Rivas terminará su trabajo en el rodaje de la película Elena sabe, una adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro, dirigida por Anahí Berneri, y que está protagonizada por Rivas y Mercedes Morán.

Esta última encarna a la madre del personaje de Rivas, una mujer que se enfrenta a las etapas iniciales del Parkinson, pero que a pesar de eso, debe resolver la repentina y misteriosa muerte de su hija.

Miranda de la Serna, la hija de Rivas, encarnará a una versión más joven de Rita, su personaje. Sobre colaborar con ella, la actriz dijo que es “una experiencia hermosa, aunque no compartimos escenas. Me encanta que podamos experimentar lo que es la actuación juntas y vivirla de diferentes maneras y sentarse a charlar sobre los personajes, es súper lindo poder compartir un amor tan grande como el amor por la actuación con tu hije. Es un privilegio, un regalo de la vida”.