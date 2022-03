Error al tomar medidas para barco de la Armada provocó que siga sin funcionar pese a inversión millonaria

El ministro de Defensa, Javier García, informó este jueves que un error en el envío de medidas para reparar la embarcación ROU04 "General Artigas" provocó que una inversión millonaria no diera sus frutos y que el buque todavía siga sin funcionar.

“Los errores se miden en milímetros, son errores en tecnología. Pero esos errores hacen que algo que costó millones de dólares, no funcione (...) Decisiones que se tomaron, terminaron no teniendo efecto”, expuso.

García dijo que habló con el comandante de la Armada "hace unas semanas sobre cuál era el futuro de esa embarcación, a la que hace años se le está invirtiendo en reparaciones que no han dado sus frutos".

“Te digo sinceramente, me tiene preocupado ese tema. No me parece bien”, dijo el ministro en respuesta a la pregunta de un periodista.

El barco en cuestión dejó de navegar en 2018. Al año siguiente se inició un proceso de su remotorización, con la empresa de astilleros Lürssen de Alemania. Esas tareas demandaban una inversión inicial en torno a los US$ 6 millones.

Fuentes del ministerio dijeron que ante el error en la toma de las medidas, que impidió que la reparación diera sus frutos, se frenaron los pagos a la empresa.

Presidencia

El ministro Javier García visita el ROU04 General Artigas, en noviembre de 2020

El director General de Material Naval de la Armada Nacional, contralmirante Gustavo Musso, explicó que el buque data de 1960. Presenta "serios problemas en el sistema de propulsión", dijo. "Se decidió recuperar la capacidad del barco, llevando a cabo su remotorización, la cual se hizo en un contrato con la empresa de astilleros Lürssen de Alemania", explicó.

*Aclaración: una versión anterior de esta nota señalaba que el ministro había atribuido el error a la Armada, pero eso no fue así. A los lectores y los involucrados, las disculpas del caso.