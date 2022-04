"Es un malentendido, yo no le pegué a nadie": Bandera dijo que no cometió violencia contra su pareja

El excandidato a intendente de Paysandú y exalcalde de Quebracho Mario Bandera negó este lunes haber ejercido violencia contra su pareja, luego de que esta lo denunciara por usar una cuchilla para cortar una planta, las cortinas de las ventanas de su casa, arrancara la moquete de la escalera y al rato pasara por delante de ella y el hijo que tienen, de tres años, con un arma.

Bandera fue condenado por la Justicia por los delitos de violencia doméstica agravada y tenencia ilegal de armas a nueve meses de prisión con libertad a prueba a través de un juicio abreviado en el que aceptó haber cometido esos actos. Sin embargo, en diálogo con el portal 25siete, dio otra versión de la historia al negar los hechos y atribuirlos a una "interna familiar".

"Eso no fue violencia, violencia nunca hubo", dijo en referencia al episodio. "Es un malentendido, yo no le pegué a nadie ni hice nada...esto fue una vez en siete años de relación y es totalmente injusto", insistió.

Sin la intención de dar mayores detalles, el dirigente blanco se desmarcó de su conducta violenta. "Yo no soy así. Me destrozaron la vida particular, la profesional y laboral y la política. El fondo de esto es así: cuando uno está en política es una máquina de picar carne", apuntó..

El caso despertó la posibilidad de que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) lo aparte del cargo que ocupa en el organismo. La delegación uruguaya discutirá este martes en una reunión acerca de su continuidad. Consultado al respecto, Bandera dijo desconocer los detalles de la decisión, que, remarcó, no dependerá de él.

El Frente Amplio en Paysandú emitió un comunicado el pasado viernes en el que pide el cese del jerarca. En el texto, la fuerza política expresa su "más enfático repudio ante los hechos de violencia de género perpetrados por el involucrado” y su “solidaridad y apoyo para con las víctimas".

"Teniendo presente las responsabilidades que le han sido asignadas en CARU y el comportamiento y conducta que deben seguir quienes ocupen cargos públicos, así como la propia imagen del país que se ha visto dañada, entendemos debe cesar en el cargo que le ha asignado el gobierno nacional en ese organismo", afirmó el texto.