España y Escocia aprobaron legislaciones que facilitan el cambio legal de género

La Cámara baja del parlamento español aprobó este jueves un proyecto de ley que permite a cualquier persona mayor de 16 años cambiar el género en su documento de identidad sin necesidad de una evaluación psicológica o médica.

De aprobarse en el Senado y convertirse en ley, la medida transformaría a España en uno de los pocos países en permitir el cambio legal de género con una simple declaración.

La nueva ley fue aprobada con 188 votos a favor y 150 en contra en la Cámara de Diputados. Siete legisladores se abstuvieron en la votación.

El proyecto de ley simplifica el proceso para solicitar un cambio de género en el documento nacional de identidad, permitiendo un cambio basado en una simple declaración de autoidentificación. Después de presentar la solicitud, los solicitantes deben confirmarla tres meses después, a partir de lo cual entra en vigor.

Hasta ahora, los adultos en España debían pasar por un informe médico que acreditara disforia de género y por un tratamiento hormonal durante dos años para solicitar un cambio de identidad de género en documentos oficiales.

Los menores necesitaban aprobación judicial para realizar el cambio. Según el nuevo proyecto de ley, los niños de 14 y 15 años solo requieren la aprobación de los padres.

El proyecto también prohíbe la terapia de conversión y establece medidas gubernamentales para la inclusión de personas trans en la fuerza laboral, la educación y la vivienda. Permite el reconocimiento de la filiación de los hijos de parejas solteras de lesbianas y bisexuales y garantiza el acceso a la reproducción asistida.

La legislación fue defendida ante el Parlamento por el Ministerio de Igualdad del país, que está en manos de Podemos, el socio menor de izquierda de la coalición gobernante.

"Así se hace historia", dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, elogiando la "mayoría feminista" en el parlamento.

El trámite del proyecto provocó tensiones entre Podemos y los socialistas del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El Partido Socialista había buscado modificar el proyecto de ley para extender la autorización judicial a la edad de 15 años, lo que finalmente fracasó.

La ex viceprimera ministra socialista Carmen Calvo se abstuvo en la votación y dijo que nunca podría votar con la derecha pero que no se atrevía a votar a favor.

Calvo le había dicho en setiembre al diario El Mundo que “cuando se afirma el género sobre el sexo biológico, no me parece un paso adelante en una dirección progresista, parece un paso atrás”. “El Estado tiene que dar respuestas a las personas transgénero, pero el género no es voluntario ni opcional”.

Grupos dentro del movimiento feminista de España han expresado su oposición al proyecto de ley por preocupaciones de que podría permitir a los hombres competir en el deporte femenino o solicitar un traslado a prisiones de mujeres.

La exdiputada socialista Carla Antonelli abandonó el partido en octubre por la disputa. “Hemos visto a parte del Partido Socialista y del movimiento feminista pasar de defender los derechos de la minoría trans a boicotear sin piedad nuestra propia existencia”, dijo la activista LGBTQI en un artículo publicado este jueves en El País.

Escocia

El mismo día que España, el parlamento unicameral de Escocia aprobó también un proyecto de ley que reduce la edad para reconocer a las personas transgénero de 18 a 16 años y elimina el requisito de certificación médica.

El nuevo proyecto de ley permitiría a cualquier persona mayor de 18 años solicitar un Certificado de Reconocimiento de Género sin certificación médica si ha vivido en su género declarado durante tres meses, o seis meses si tiene entre 16 y 18 años.

Anteriormente, los solicitantes debían haberse identificado con dicho género durante dos años como mínimo.

El proyecto de ley también otorga a los solicitantes un "período de reflexión" de tres meses en el que pueden reconsiderar su decisión.

El proyecto fue aprobado por 86 votos y 39 votos en contra. Escocia es la primera región del Reino Unido en aprobar un proyecto de ley de este tipo, que ya existe en países como Dinamarca, Argentina e Irlanda.

Para que la ley entre en vigor, el gobierno escocés aún tiene que fijar una fecha para el año 2023. Pese a la aprobación parlamentaria, Londres aún podría rechazarlo ya que el dominante Partido Conservador ha expresado reservas con respecto al texto.

Los conservadores dijeron este jueves que compartían “las preocupaciones (...) de la gente con respecto a ciertos aspectos del proyecto de ley” y prometió examinarlo de cerca. Al partido le preocupa que las disposiciones de la ley puedan poner en peligro la integridad de mujeres y niños.

El ministro escocés del gobierno británico, Alister Jack, fue citado por la agencia de noticias Reuters diciendo que el gobierno podría detener el proyecto de ley para obtener el consentimiento real si fuera necesario.

En Escocia, algunos defensores de los derechos de las mujeres y legisladores conservadores han argumentado que el proyecto de ley permitiría que los depredadores sexuales masculinos accedan a espacios exclusivos para mujeres.

"Si bien la mayoría de nosotros en Escocia somos personas buenas, decentes y razonables, los violadores no lo son, ni los delincuentes sexuales lo son", dijo la legisladora conservadora Rachael Hamilton, citada por la agencia AFP. "Es ignorante en extremo creer que no se aprovecharán de las lagunas que están maduras para la explotación".

Otro acérrimo opositor del proyecto de ley es la autora de Harry Potter, JK Rowling, cuyo controvertido ensayo de 2020 sobre identidad de género le valió acusaciones transfóbicas y ataques en las redes sociales.

El controvertido proyecto de ley le costó a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, una oposición significativa. Ella describió la ruta anterior para convertirse en transgénero como "intrusiva, traumática y deshumanizante".

"Soy feminista. Defenderé los derechos de las mujeres. Haré todo lo que pueda para proteger los derechos de las mujeres mientras viva", le dijo a AFP durante el debate el debate sobre la ley. Y agregó que "también creo que es una parte importante de mi responsabilidad hacer la vida un poco más fácil para las minorías estigmatizadas en nuestro país, mejorar un poco sus vidas y eliminar parte del trauma con el que viven en el día a día".

La ministra escocesa de Justicia Social, Shona Robison, también defendió la ley y dijo que otros países que aprobaron leyes similares fueron testigos de una disminución "notable" de la violencia contra las personas transgénero.

"Creo que todos podemos esperar que las personas trans en Escocia también puedan beneficiarse de esos resultados positivos a medida que el proyecto de ley elimina las barreras para el disfrute de sus derechos humanos", le dijo Robison a la agencia Reuters.