“Espero que Croacia les meta cuatro”: el deseo de un periodista español para Argentina

El periodista español Juan Manuel Rodríguez, reconocido panelista del programa español de TV El Chiringuito, criticó a la selección argentina y dijo que desea que Croacia le haga cuatro goles a los albicelestes en la semifinal de este jueves (16:00) por el Mundial Qatar 2022.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis”, dijo el panelista.

“Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. Y que si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara”, señaló.

Luego, criticó la reacción de los argentinos tras el final del partido ante Holanda. “Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, agregó.

💣 ❞𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐎𝐒 𝐌𝐄𝐓𝐀 𝐂𝐔𝐀𝐓𝐑𝐎❞ 💣



🔥 @juanma_rguez se lo suelta todo a @palaciosmatias y a su Argentina...



📺#ChiringuitoMundial📺 pic.twitter.com/p6uPglc6RK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2022

Palacios es periodista argentino que también sale en El Chiringuito. “Pero es fútbol Juanma, estamos hablando de fútbol”, le respondió.

“Esto es echarle tierra en los ojos al otro rival”, dijo Rodríguez. “Esto no es fútbol. Esto lo defiende (el panelista) Cristóbal Soria que es el antifútbol y el anti fairplay. Pero tú que eres un caballero, yo creo que no te debes dejar imbuir por una ola que no sé adónde nos conduce. Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que les metan cuatro. Yo soy un pirata también”, agregó.

Rodríguez siguió con su discurso. “Si tienen la suerte de pasar a la final, que les metan seis. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo ya venía de fábrica así. Pero ayer han reconvertido al planeta tierra”.

“En semifinales no va a ser un Argentina-Croacia. Va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero Matías es que le metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que les va a pasar”, señaló, en medio de una discusión que subió de tono.