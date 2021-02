Esposa del Chapo Guzmán fue detenida por presunto tráfico de drogas en EEUU

La esposa del narcotraficante méxicano Joaquín "El Chapo" Guzmán fue arrestada este lunes en Estados Unidos. La mujer, de 31 años, enfrentará cargos por tráfico de drogas y por presuntamente haber ayudado a su marido en dos ocasiones.

Emma Coronel Aispuro está acusada de distribuir un kilo o más de heroína, 500 o más gramos de metanfetamina, 1.000 kilogramos o más de marihuana y al menos cinco kilogramos de cocaína. También, de acuerdo a documentos judiciales anunciados por las autoridades del Departamento de Justicia, colaboró con Guzmán, junto a otros ayudantes, en julio de 2015, cuando el criminal abandonó una cárcel de máxima seguridad en México por un túnel de un kilómetro y medio.

Volvió a repetir su colaboración meses más tarde, en enero de 2016, cuando se alega que se involucró en la planificación de otra fuga antes de que lo extraditaran a Estados Unidos. En ese país, Guzmán fue condenado a cadena perpetua en 2019.

Según el comunicado, Coronel Aispuro comparecerá ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Columbia por primera vez este martes a través de una videoconferencia.

Mientras tanto, la oficina del FBI en Washington continuará investigando su presunta participación en el narcotráfico internacional.

El antecedente judicial

Hace dos años, Coronel asistió casi cada día al histórico juicio de tres meses de su esposo en Nueva York, mirando y sonriendo a su marido, entonces de 62 años, desde el banco del público.

Las autoridades no dejaron que esta joven visitara al "Chapo" o hablara con él por teléfono. Tampoco pudo tocarlo en el juicio.

Durante el proceso, hubo momentos en que Coronel fue presentada al público como cómplice de su marido en negocios y en una de sus fugas de prisión.

Un testigo cooperante que fue mano derecha del exjefe del cartel de Sinaloa contó que en 2014 y 2015, cuando el "Chapo" estaba en la cárcel de Altiplano en México, pasaba mensajes a través de Coronel —que lo visitaba en la prisión— a sus cómplices para planificar su fuga a través de un túnel de 1,5 km de largo que llegaba hasta la ducha de su celda.

En otro momento del juicio, la acusación difundió una llamada telefónica interceptada entre Coronel y el "Chapo", en el que esta le pasa el teléfono a su padre, también narcotraficante. Guzmán entonces aconseja a su suegro sobre un cruce de drogas por la frontera con Estados Unidos.

"Mi nombre fue varias veces mencionado y expuesto en duda", admitió Coronel hace dos años, al culminar el juicio. "De eso solo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca ha lastimado a nadie intencionalmente", afirmó.