Esta noche los Backstreet Boys desembarcan en Montevideo con show a puro hit noventoso

Lo que unos cuantos fanáticos y fanáticas soñaron en los años 1990 o en los 2000, recién se concretará en 2020. Los Backstreet Boys, que fueron reyes de la música pop durante fines de esa primera década y comienzos de la segunda, se presentarán por primera vez en Montevideo con un doblete de shows en el Antel Arena, este domingo 8 y lunes 9 de marzo.

El primer show se agotó muy pronto, y se agregó una segunda función para la que aún quedan entradas en la plataforma Tickantel. Los precios van desde los $ 3400 hasta los $ 9000, aunque se habilitó un nuevo sector (campo, de pie) a $ 1700. Para ambos shows, la encargada de la apertura musical será Meri Deal, que tiene por delante unos días agitados, ya que también tendrá la misma tarea en el espectáculo de otra banda estadounidense pop que debutará en los escenarios uruguayos, Maroon 5, el 10 de marzo.

Aunque ya estén lejos del fervor juvenil, y ya no sean íconos populares para adolescentes, los cinco integrantes del grupo - A.J Mc Lean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson - llegan a Montevideo con la intención de reactivar la nostalgia, y por eso, en su extenso show (de alrededor de 30 canciones) pasan por todos los hits imprescindibles, como Everybody, I want it that way y Shape of my heart, aunque la excusa de la gira DNA sera presentar el disco homónimo que publicaron en 2019.

En la gira latinoamericana que los trae por Uruguay (y con la que pasaron por México, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina) han aprovechado también para hacerle un guiño al público local y cantar la versión en español de I'll never break your heart, o el tema Donde quieras yo iré.