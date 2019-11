Estabilidad en Australia y mayor movimiento local por lana media

Semana de estabilidad para el mercado lanero australiano que parece consolidarse en su nuevo rango de precios. Es limitada la operativa doméstica pero con algo más de fluidez en lanas medias y gruesas donde los valores son similares. incluso, superiores al año pasado.

El Indicador de Mercados del Este (IME) ganó el miércoles y retrocedió el jueves para cerrar en US$ 10,70 por kilo base limpia, un incremento de dos centavos en la semana. En lo que va de la zafra 2019/2018 –que comenzó el 1° de julio- el indicador cede 10,75% cerrando 17,4% por debajo del 2018.

Durante la semana los mayores avances se dieron en las lanas finas mientras que entre 26 y 30 micras se dieron pocos ajustes, levemente negativos.

Contra un año atrás, en tanto, las lanas entre 26 y 30 micras se ubican en niveles similares mientras que en 28 micras el valor es más de 10% superior. En tanto, en las lanas de 18 a 20 micras los valores de cierre de esta semana en Australia eran entre 20% y 21% inferiores a igual fecha de 2018.

Y esto se refleja en los valores locales. Como indicó el reporte de Zambrano & Cia, en el sector de lanas finas los precios manejados “no son muy atractivos comparándolos con los precios del año pasado”. Sin embargo, si se confronta contra años previos, son valores “interesantes”.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana pasó referencias para lanas entre 28 y 28,9 micras de 2,50 por kilo sin acondicionar, de US$ 3 grife celeste y de US$ 3,30 grifa verde. Un año atrás, la gremial pasaba referencias por este micronaje de US$ 2,40 sin acondicionar y de US$ 2,50 grifa verde. En tanto, se manejó un valor de US$ 6,10 grifa celeste para lanas entre 22 y 22,9 micras.

Un año atrás, la referencia para este micronaje era de US$ 7,10 por kilo sin acondicionar.