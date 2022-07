Estados Unidos: Preocupación por el caracol gigante que puede contagiar la meningitis

No es el gigante de los caracoles, pero sí grande. Mide más de 20 centímetros y, aunque tampoco es el más rápido de los animales, su presencia disparó la alerta en el pequeño y tranquilo condado agrícola de New Port Richey, en el oeste del estado de Florida, cuyas autoridades lanzaron una operación para erradicarlo.

Desde fines junio pasado, la rutina de la comunidad se vio alterada por los empleados del Departamento de Agricultura de Florida, que recorren los jardines de New Port Richey en busca de ejemplares de la especia invasora, conocida como “caracol gigante africano”, o Achatina fulica, por su nombre científico.

“Es una plaga agrícola que se alimenta de más de 500 tipos de plantas diferentes. Así que nos preocupa que esté en nuestro entorno", explica Jason Stanley, biólogo del Departamento de Agricultura. La bibliografía científica señala que se reproduce a gran velocidad, ya que un solo ejemplar puede poner unos 2.000 huevos al año.

¿Cómo llegó desde África a New Port Richey? A diferencia de otras especies invasoras, que suelen llegar en las sentinas de los buques cargueros, los científicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sospechan que por extraño que parezca alguien lo introdujo para tenerlo como animal de compañía.

"Su carne es blanca en comparación con la mayoría de los caracoles de este tipo, que son amarronados, y ese fenotipo es un rasgo muy popular en el comercio de mascotas", dice Stanley, mientras Mellón, un perro labrador adiestrado para localizar al invasor, camina tranquilamente con su instructora por un jardín de New Port Richey.

Mellon busca entre la hierba, olfatea y, cuando localiza a uno de sus objetivos, se sienta encima. Con su ayuda y la de otro perro, el personal del Departamento de Agricultura lleva detectados unos 1.200 ejemplares, mientras intenta erradicar la invasión con metaldehído, un pesticida que según las autoridades de Florida es inofensivo para humanos y animales.

Un peligro para los humanos

Para evitar que la especia invasora se extienda a otros territorios, el Departamento de Agricultura Florida ha impuesto un área de cuarentena en New Port Richey, de la que no se pueden sacar plantas ni ningún otro material vegetal. “El riesgo no es solo para la agricultura, también implica un factor de riesgo para los humanos”, explica Stanley.

Ocurre que el caracol gigante puede ser portador del gusano pulmonar de la rata, el Angiostrongylus cantonensis, una nematodo, o gusano fino, que transita silenciosamente entre ratas y gasterópodos, como caracoles y babosas. El principal causante de la meningitis eosinofílica, una infección que puede provocar trastornos del sistema nervioso central.

El parásito ingresa en los pulmones de las ratas cuando éstas se comen los caracoles, y desde ahí se dispersa cuando los roedores tosen. Si un humano ingiere un vegetal contaminado con el Angiostrongylus cantonesis, el gusanos suele alojarse en el tronco cerebral de la persona y puede causar meningitis, explica el biólogo.

Hasta hace pocos días, los vecinos de la tranquila localidad agrícola no salían de su asombro por el revuelo que causó la noticia sobre la presencia del caracol africano. Una de las primeras personas en enterarse fue Jay Pasqua, cuando un funcionario del Departamento de Agricultura se presentó en su tienda de venta y reparación de cortacéspedes para alertarlo.

"Al principio fue bastante gracioso ver toda la atención que recibía un caracol", cuenta Pasqua, de 64 años. "Sin embargo, cuando empezamos a entender su proceso biológico, cómo llegaron aquí y qué enfermedades y problemas causan, se convirtió en una preocupación". Desde entonces, Pasqua ha encontrado decenas de ejemplares en su jardín.

Aunque una novedad para los habitantes de New Port Richey, los biólogos explican que el caracol gigante africano ha sido erradicado dos veces en otras partes de Florida. La primera en 1975, y la segunda en 2021. Un trabajo fitosanitario que demandó diez años de esfuerzos y una inversión de 23 millones de dólares.

Stanley cree que esta vez será más sencillo. "De momento, lo tenemos aislado en una zona que ya estamos tratando, y ya estamos vigilando en otras zonas cercanas. Así que tenemos muchas esperanzas en que no tardaremos tanto tiempo en erradicarlo de aquí, como ocurrió en las dos veces anteriores", asegura.