Este jueves quedarán agendadas todas las personas anotadas para vacunarse

La totalidad de las personas que se anotaron para vacunarse quedarán agendadas este jueves salvo los que tuvieron covid-19 en el último mes, según informaron a El Observador fuentes del Ministerio de Salud Pública y de la empresa Genexus, la compañía encargada del soporte tecnológico de la agenda de vacunación.

Con las asignaciones de cupos registradas en lo que va de esta semana y las realizadas este jueves, serán 210 mil las personas agendadas para ser inmunizadas en los próximos días con la vacuna de Pfizer. Hasta la tarde de este miércoles quedaban poco más de 8 mil personas por recibir fecha.

Tras este paso, todos aquellos que mostraron voluntad de vacunarse y se anotaron en el sistema ya estarán vacunados o agendados. Se trata de casi el 72% de la población uruguaya. Hay alrededor de un 15%, menores de 12 años, que todavía no está habilitado para anotarse mientras que el restante 13% no mostró voluntad de vacunarse.

Uruguay ya tiene casi al 53% de su población con dos dosis y eso lo ubica entre los países con más personas vacunadas contra el covid-19 del mundo.

En este momento, el país tiene más vacunas que personas agendadas para vacunarse. Por un tema de disponibilidad, las personas que se anotaron en el último tiempo recibirán la inyección de Pfizer mientras que las 500 mil vacunas de Sinovac que llegaron la semana pasada se utilizarán para completar algunas segundas dosis.

De todos modos, de ese último embarque que llegó desde China sobrarán algunas vacunas.

Los inmunizadores del laboratorio chino Sinovac tienen una vigencia de dos años por lo que no hay apuro para utilizarlas, según dijo una fuente del MSP.

Por edad

Uruguay es de los pocos países del mundo que habilitó la vacunación para casi todos los grupos de edad (salvo menores de 12 años) e incluyó hasta a los migrantes sin cédula de identidad, lo que le valió el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último grupo en ser habilitado fue el de adolescentes de entre 12 y 17 años. En ese rango todavía uno de cada tres no se anotó para ser vacunado, según los datos que presentó este martes ante el Parlamento el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjián.

"En la vacunación lo importante es la finalización y no cuando se empieza. Quedó demostrado en los hechos la velocidad de la vacunación", dijo el número dos del MSP durante la interpelación los ministros Daniel Salinas (Salud) y Azucena Arbeleche (Economía) por el manejo de la situación sanitaria.

El gobierno fue criticado durante enero, cuando otros países de la región recibían las primeras vacunas, por no cerrar ningún acuerdo con laboratorios. Las inyecciones empezaron a llegar a partir de fines de febrero y en la actualidad Uruguay es el segundo país de América que más ha avanzado en la campaña de inmunización, solo por detrás de Chile.

Satdjián también presentó este martes los datos de inmunización por franja etaria. A nivel general, el 85% de los habilitados para vacunarse ya recibió la inyección o está agendado.

La cantidad de personas que hasta ahora no ha ingresado al sistema, en tanto, varía según los rangos etarios. Entre los mayores de 60 y menores de 90, en ningún caso son más del 10% los que no mostraron voluntad de vacunarse. En ese rango, los de 70 a 79 son los que más adhesión tuvieron a la campaña y solo el 6% no se anotó.

Sin embargo, este grupo está rezagado respecto a otros en la segunda dosis porque fue de los últimos en habilitarse. Alrededor de 7 de cada 10 personas de entre 70 a 79 años recibió la segunda dosis mientras que entre los que tienen entre 80 y 90 ese número es cercano a 80%.

Entre los mayores de 90 años, en tanto, el número de personas que no está anotada asciende al 18%. En el otro extremo de edad, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 13 años no se registró para recibir la vacuna contra el covid-19. La campaña de inmunización entre las personas de esa edad empezó el 10 de junio.