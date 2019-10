Esteban Menis: "Argentina todo el tiempo te da material para hacer comedia"

Avisan que Esteban Menis no se encuentra muy bien. Pero cuando atiende, lo único que pasa a través del parlante del celular es una voz cargada de entusiasmo. "Me genera un candor especial ir a Uruguay. Estar allí saca una de mis mejores versiones". El comediante argentino de 42 años no oculta las ganas que tiene de mostrarle a quienes asistan este miércoles a la Sala Camacuá –las entradas siguen a la venta– lo que tiene para contar con una obra de teatro que traduce su gran éxito homónimo: la serie Eléctrica, que se puede ver actualmente en Youtube y que en su momento emitió la señal UN3. El planteo es fácil: una empresa productora, un CEO tirano, dos empleados con pocas luces y menos ganas, una sátira de las relaciones empresariales y humanas, invitados que van desde Lali Espósito a Daniel Hendler. Un combo creado por Menis y el dibujante Ricardo Siri "Liniers" que busca replicar el éxito de la pantalla en las tablas, cinco años después de la emisión de su último capítulo.

¿Dónde está la semilla de Eléctrica?

Estaba sin laburo y había terminado un proyecto, y como siempre trato de generar cosas sin que nadie me lo pida, le escribí a Ricardo (Siri) y le conté de una idea que tenía. Eso fue en un bar en la esquina de casa, empezamos a pelotear ideas y después los convoqué a Iair (Said) y a Paula (Grinszpan), que justo los había visto en una película esa semana. Ahí comenzó.

Me refiero sobre todo a la idea de la empresa, de Jonathan Meyer. ¿De dónde se nutre?

De la cantidad de trabajos que hice en publicidad a principios de los 2000. En dos lugares en los que trabajé el ambiente era bastante hostil. Las referencias fueron las conductas de algunos productores de publicidad, aunque no de todos, ojo. Y de esa combustión saqué un estereotipo de productor, y lo subliminé en vez de quedarme con la bronca o la tristeza de haber tenido que trabajar o conocer esas personas.

¿El personaje es una exageración o de verdad se encontró con personas así?

Así o peores. La realidad siempre supera a la ficción. Es una frase hecha, pero es así.

¿El humor de Eléctrica se transformó con el paso de los años, desde que dejó de salir hasta ahora que va al teatro?

El tema es que la obra de teatro tiene dos años y tomó un poco de los movimientos del Ni una menos, la reivindicación de la mujer y todos los conceptos que por suerte se están llevando a la realidad para enfrentar el concepto del machirulo que es Meyer, versus la mujer que es Analía. La historia va distribuyendo el poder de uno a otro personaje. Pero Eléctrica siempre fue un poco más incorrecta. La obra, de todas formas, no tiene miedo de saber que hay mucho para hablar y exacerba las posturas y demás. Pone de manifiesto, un poco, el tinte político.

Por fuera de Eléctrica y a nivel personal, ¿cómo cambió su humor con los años y la actualidad?

No mucho. Sí es cierto que hice cosas que ahora no me gustan tanto. Quizás si algo que hice en Instagram hace cinco años no me representa, o no me gusta o lo hubiese hecho de otra manera, lo borro. Pero no creo nunca que haya que acomodar la comedia en beneficio a los tiempos que corren para tener más likes. No creo en el tribuneo correctivo, que existe y se hace mucho. Aún así, con algunas cuestiones con Macri y demás me sale hacerlo, pero sucede en el momento, cuando hay algo muy candente o el tipo hizo un discurso con el que no estoy de acuerdo. En ese sentido, Argentina todo el tiempo te da mucho material para hacer comedia. Pero cuando me detecto tratando de tribunear prefiero parar o darle una vuelta de tuerca.

Es cierto que Argentina continuamente les da material a los comediantes. ¿La realidad nacional es una fuente inagotable a la que volcarse?

Lamentablemente sí. Preferiría no poder hacer comedia sobre algunas cosas, porque estás haciendo comedia sobre dolores, colectivos o personales. En la cuenta final siempre prefiero que las cosas estén bien económica y socialmente, y hacer comedia con otras millones de cosas que hay. No hace falta que estemos para el culo para hacer humor.

¿Cómo fue volver al personaje de Meyer?

Como meterse en el demonio propio, o en uno de ellos, porque tengo millones. Es siniestro y poderoso. Lo conozco tanto que ya sé cómo piensa, es como una parte mía más. Cuando lo hago, lo que más me divierte es, en términos futbolísticos, cómo nos pasamos la pelota. Me gusta dejársela redonda al personaje de Iair para que él remate, o que se luzca otro. Meyer es como un médium para el resto de los personajes; su función más importante es distribuir. Tiene más texto porque es el 5 que tiene que hacer girar la pelota.

¿En el paso de la serie a las tablas se perdió algo que le dolió dejar atrás?

No, porque Eléctrica es teatro sobre relaciones personales, sobre el poder, el abuso de ese poder, el machismo, la riqueza, la pobreza, la pretensión. Son todas cuestiones interpersonales que siguen. Es más, hicimos mucho más de lo que hubiésemos creído. Nos dimos todos los gustos.