"Esto es el Uruguay de la mafia": Casa de Galicia denunció “atropello” de Salinas y lo acusó de mentiroso

El presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, rechazó los dichos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, acerca de la situación económica y laboral que atraviesa la institución. Una asistencia financiera trancada en medio de un fideicomiso, e informes declarados confidenciales por la cartera de salud, reanudaron la polémica este fin de semana cuando la empresa hizo pública la situación.

El ministro dijo este martes que, en caso de que la institución acceda al crédito, “cuadriplica la media en endeudamiento”. En esa línea, “evidentemente pedir el concurso no es más que admitir la dificultad que enfrenta la institución”, agregó. Y expresó: “Vamos a abogar por preservar la continuidad asistencial de los socios que están en el centro. Y, en segundo término, (vamos a abogar) por preservar las fuentes laborales”.

Para Iglesias, Salinas “mintió” en sus declaraciones de este martes y “condiciona el convenio”. “No nos va a permitir pagar BPS (Banco de Previsión Social), no se va a poder pagar el certificado. Si cae certificado no vamos a tener los recursos para seguir pagando los salarios. Y nosotros no vamos a ser culpables de las decisiones del doctor Salinas, quien le miente a la ciudadanía y estoy seguro (de) que le miente al presidente de la República. No puede ser que se esté permitiendo este atropello que hace el doctor”, apuntó Iglesias, en una conferencia de prensa este miércoles.

Respecto a los informes declarados reservados, dijo: “Sabemos que son altamente favorables, pero (Salinas) los declaró confidenciales. Ahora, ¿cómo el análisis y el resultado es positivo no sirve? ¿En qué Uruguay estamos? Esto es el Uruguay de la mafia. A ese Uruguay lo combatí toda la vida y lo voy a combatir toda la vida. Estaba medio retirado de esas cosas pero este (por Salinas) me está obligando a salir y yo salgo. No tengo ningún problema”.

Además, afirmó que, si Casa de Galicia logra acceder al fideicomiso, que es por US$ 12 millones, se podrá, en 24 meses, “poner la casa en orden” y terminar las obras. “Es casi una canallada la decisión que está diciendo el doctor Salinas que hay que tomar. Porque nosotros podemos entrar en cesación de pagos. Si entramos en cesación de pagos es por las decisiones de él, y él provoca eso, Y él se va a tener que hacer responsable. Y esto no va a quedar acá”, apuntó.

“No tiene derecho ni justificación ética de ningún tipo para negarnos nuestro dinero para apagar los compromisos. Por eso tuvimos que ir a la Justicia (…) Si recurrimos a la Justicia fue porque es un poder independiente. Ya mañana comenzaremos en el (Poder) Legislativo, iremos a buscar a los presidentes de las cámaras, iremos a comisión de higiene, y vamos a llegar al fondo de todo esto”, afirmó Iglesias. Y dijo que irá “junto a los trabajadores, a todos los despachos que tenga que ir”.

Agregó: “No me quiero comparar con nadie, pero cuando se sepa todo lo que hace por otras instituciones, que explique por qué por otras instituciones hace lo que hace. Y por qué a Casa de Galicia la quiere llevar al extremo que la quiere llevar. No le vamos a permitir al doctor Salinas que salga con la suya, y estamos diciendo que vamos a ir hasta el final. Con la verdad siempre se llega al final, y la verdad está de nuestro lado, y del lado de los trabajadores. Pero acá se va a saber la verdad. Y el doctor Salinas, miente”.

Por otra parte, el presidente de la institución criticó que el secretario de Estado no accedió a ninguno de sus pedidos de audiencia, ni por parte del directorio.

Según Iglesias, un banco privado está dispuesto a acompañar en los plazos y en los términos la asistencia financiera, pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) no permite el trámite. “No hemos recibido ningún tipo de ayuda de este gobierno”, dijo. En esa línea, recordó un convenio al que llegó en 2019 durante la administración del entonces presidente Tabaré Vázquez que fue por cinco años, a fin de que se retengan recursos de Fonasa para resguardar el salario de los trabajadores.

Salinas señaló este martes que "hace menos de 18 meses se le otorgó un fideicomiso con cesión de las cuotas Fonasa por US$ 20 millones". Reclamó que "pide US$ 12 millones más sabiendo que en 2020 están comprometidos 100% de los fondos Fonasa".

Iglesias respondió: “El doctor Salinas mintió cuando dijo que esta administración (de gobierno) le dio a Casa de Galicia US$ 20 millones (…) Nos apena muchísimo que se vista con ropa ajena y quiera decir que (en) lo que nos dio el doctor Tabaré Vázquez, él tuvo algo que ver. Y es muy grave que le esté negando a Casa de Galicia un fideicomiso”, expuso. También reclamó que Salinas no visitó ni al menos una vez la institución, desde que asumió. “Recorrió el país pero nunca vino”, apuntó.