Evo Morales intentó frenar publicación de auditoria de la OEA, pero Almagro no lo atendió

Evo Morales llamó a la OEA para que no se publicara el informe preliminar del organismo que señalaba la existencia de un fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, pero no fue atendido por Luis Almagro, el secretario general de la organización. Según declaró Morales al diario mexicano El Universal, el 10 de noviembre intentó comunicarse con Almagro, pero no pudo ir más allá de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de la OEA.

Al enterarse de la existencia del informe, le rogó a Koncke que no se publicara. “'No haga eso, con eso va a incendiar Bolivia’, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro. Yo le dije: ‘Contácteme con Luis Almagro’; no quiso, solo dijo: ‘Voy a consultar’; no consultó nada y después sacó su informe”, recordó Morales.

PEDRO PARDO / AFP

Según el expresidente boliviano, el documento de la OEA "alimentó el golpe de estado". El día siguiente a la publicación del informe, Morales renunció a su cargo.

El diario boliviano El Deber publica que las negociaciones entre el actual gobierno interino liderado por la presidenta Jeanine Añez y el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) están frenadas a la espera de la llegada de un mediador enviado por la ONU, y porque se consideraron que algunos de los pedidos de Morales son excesivos. En particular, la exigencia de que no se persiga judicialmente a las autoridades y funcionarios del partido, y que el exmandatario pueda regresar a territorio boliviano sin la amenaza de un proceso legal o político.

En el marco de esas negociaciones, el MAS logró que se mantenga su personería jurídica y la posibilidad de participar en las próximas elecciones, aunque se negó una posible candidatura de Morales y de su vicepresidente, Álvaro García. Se espera que el lunes se retomen las negociaciones.